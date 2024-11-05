CHANEL香港時裝騷｜陳柏霖記得9成廣東話 張敬軒封馮允謙做男神 (18:25)

CHANEL 2024/25 早春度假系列時裝騷，今天（5日）在香港知專設計學院舉行，雲集多位來自世界各地的品牌大使及時尚達人到港睇騷，亦有香港演藝名人出席，嘉賓分2個時段到場，下午先是馮允謙、袁澧林、許月湘、張蔓莎、許恩怡、澳洲華裔時尚達人章凝、香港游泳運動員何詩蓓、導演文念中和黃綺琳、內地演員黃堯、蘇子茵、陳書昕、劉天蘭、日本男演具宮澤冰魚、新加坡創作歌手SHYE、台灣演員陳柏霖、家麗、烏干達裔加拿大籍新生代女演員Whitney Peak、雲浩影、泰國影壇新星Baipor Thitiya 、泰國新生代演員Blue Pongtiwat、張敬軒、張蔓姿、歸綽嶢、夏永康、法國舞蹈組合(LA)HORDE、法國導演Audrey Diwan等出席。一眾名人紅星只影相不受訪。

身穿格仔西裝外套的馮允謙打頭陣出場，型爆現身；宮澤冰魚帶笑跟傳媒揮手say hi，離開時又說thank you，十分友善。久沒來港出席活動的台灣演員陳柏霖笑容滿面，揮手跟傳媒打招呼。問他是否還記廣東話？他說：「記得9成。（好叻？）差不多。」陳柏霖除了做心心手勢外，亦相當識做，做出品牌Logo手勢，有求必應。

張敬軒一身王子造型亮相，他說：「好耐冇見。」之後應傳媒要求攞出Chok甫士，說他是今日男神代表，他謙虛否認，並說：「唔係，有Jay Fung。」軒仔昨日（4日）缺席「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，問他可有信心攞獎？他說：「我今日嚟睇騷，辛苦大家。」說罷進入會場。

（即時娛樂）