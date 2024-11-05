《破‧地獄》電影劇照展 衛詩雅未婚夫驚喜現身 領取競投海報 (19:04)

由黃子華﹑許冠文﹑衛詩雅和朱栢康等主演的電影《破‧地獄》，將於11月9日上映。導演陳茂賢、衛詩雅、周家怡及梁雍婷，昨日（4日）現身《破‧地獄》電影劇照展現場，再次回味電影中多張精選劇照，3人大讚劇照師攝下眾角色最真實情緒。

3位主演近日忙到不同戲院出席映後分享會，他們除了答謝觀眾，意料之外得到很多感動回饋，梁雍婷分享剛過去的周末，遇到一位白髮蒼蒼的女觀眾，分享讓她非常感觸：「嗰位滿頭白髮嘅婆婆同我哋分享，呢部電影喚起佢一啲記憶，療癒咗佢自身嘅經歷。佢講完之後，我哋先發現原來佢身後有7個兒孫同場，陪佢一齊睇，大家邊睇邊喊，令我覺得佢哋對某啲事情釋懷。」

電影劇照展展期中，設有海報競投部分的環節，所得之捐款將撥捐保護遺棄動物協會（SAA）。活動尾聲，衛詩雅未婚夫周祉安（Kenley）驚喜現身，原來Kenley為支持Michelle的《破‧地獄》及做善事，早前於活動網站上，競投多幅電影海報，日前收到大會通知成功投得海報並邀請他親身到會場確認領取事宜。

Kenley昨日活動後到達現場，低調為Michelle送驚喜，原來今次同場更是一對準新人更是首度現身公開場合，令事前毫不知情的主創及工作人員大感驚喜，Michelle亦透露自己亦是出發活動前才得知，更笑言：「估唔到會親自頒贈海報畀呢位善長人翁」！Kenley對Michelle的貼心支持更被眾人大讚浪漫呢﹗

（即時娛樂）