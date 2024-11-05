告五人12月來港開騷 預告唱廣東歌 雲安犬青拒台上求婚 (20:53)

台灣樂團告五人成軍7年，終於回應歌迷訴求，12月首度來港舉行演唱會，更是《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》尾站，對成員潘雲安、蔡欣倫（犬青） 及林哲謙3位港產迷而言，絕對是雙重興奮，他們表明會在歌曲上挑戰一首廣東歌，但拍拖多年的雲安及犬青直言，不會選擇舞台上求婚作噱頭。

告五人今年憑歌曲《又到天黑》榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎，歌曲《唯一》及《給你一瓶魔法藥水》更曾分別獲韓國女歌手IU及楊千嬅於個人演唱會翻唱，但他們否認因事業有所成就才決定攻港，犬青說：「我們一直想來港開騷，只是檔期總是配合不到，每一次在網上平台上載巡迴照片，香港歌迷踴躍留言寫著香港要開。」

雲安續說：「我很想跟他們講其實有但不能說，終於可以講最終場可以來香港演出了！」謙哥亦指巡迴2年間，告五人有很多能力經驗，有點像把這些經驗結集在在香港最終場，他笑道：「感覺是很好的收尾，很想要『發功』。」

告五人透露從未試過在台上唱廣東歌，想在尾站香港試試，希望準備一首特別禮物給港迷，雲安說：「我們有很多喜歡的香港歌手，本身也很喜歡陳奕迅，但如直接唱《陀飛輪》就給自己難題了！唱那首廣東歌，現在還是秘密。」

拍拖已久的雲安及犬青會否趁尾場，在舞台上演求婚為歌迷送驚喜？雲安則說：「結婚的事，是我們的事情，不會把這件事放在台上，如果這樣做，她一定會拒絕我。」犬青亦稱：「如果有好消息的話，一定會跟大家分享，但如果在演唱會上的話，就沒有辦法，因為演唱會需要很多團隊來做，然後他們把自己的才華跟生命的時間，花在這個演唱會，我覺得如果我們因為用結婚這個當噱頭的話，會抹殺掉很多工作人員的努力。」

3位成員均是港產片超級粉絲，經典電影《殭屍先生》、《開心鬼》、《家有囍事》全部看過，甚至連《與龍共舞》的對白都可以背出來，犬青說：「有個故事，就是我們2018年第一次來香港的時候，差不多降落香港機場時，我們還問大嶼山在哪？《與龍共舞》龍家俊（劉德華演）那塊地在哪？」

問可有想過演香港電影及想與哪位演員合作，犬青最喜歡劉青雲，雲安及謙哥欣賞周星馳，雲安笑道：「有人邀請應該很困難，我覺得會被駡，演技這麽爛，演技怎麽可以這麽荒謬！我們目前有拍戲經驗的只有謙哥，在台灣的電影還沒有上映，很帥，主演9秒。剪到剩3秒，他已經是我們告五人裡面，唯一有接觸過影帝跟影后。」

（即時娛樂）