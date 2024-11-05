陳貝兒首次挑戰帶百人團遊敦煌 陪媽咪溫馨騎駱駝 (20:39)

陳貝兒和旅行社合作，推出《貝兒遊世界》旅遊系列，頭炮前往絲綢之路的甘肅敦煌之旅，並於上月中出發，陳貝兒首次挑戰隨團百人同遊新體驗，加上難得和媽媽旅行，特別感動難忘。

她說：「過去幾年一直不停飛，今次是第一次這麽大規模，我們百多人包機、浩浩蕩蕩出發，未試過百多人同行，半玩半拍攝，旅程很熱鬧滿足。」

陳貝兒感受最深刻，要數同行團友中，有一組55周年同學會參加旅行慶祝，她說：「想像一下，一群朋友已經相識超過半個世紀，累積了很多回憶，他們之間傾偈、玩也溫馨很有默契。有一對夫妻是很Sweet，已經70幾歲，全程都會拖住手行，他們已經結婚40年，兩公婆依然很甜蜜，睇到我很感動，希望將來我老了，也會搵到一個心靈伴侶，繼續去玩。」

陳貝兒難得寓工作於娛樂，和陳媽媽結伴旅行，貝兒笑言趁機報答媽媽辛勞：「我不在港時，事無大小都靠媽咪，大個女也要媽咪照顧。今次出Trip，終於有機會全程由我照顧媽咪，很開心有這樣的WE TIME。」

貝兒透露曾和媽咪去過台灣、曼谷，今次是2母女踏足沙漠、在星空下談天：「酒泉有一個金塔胡楊景區，秋天的胡楊木樹葉全部變了金黃色，背景很靚很優美，媽咪非常開心，我們影了很多相，令我深深感受到，無論做什麼事也好，對身邊人的愛，對媽咪、爹哋，對屋企人的愛，都要愛得及時，因為時間有限，人生無常，要及時行樂，把握每一個時光。」

（即時娛樂）