周潤發挑戰半馬 親揭大腿「乒乓球」真相 拒開Ig免麻煩 笑唐詩詠「大鑊」 (21:07)

影帝周潤發（發哥）今晚（5日）偕「發嫂」陳薈蓮出席「CHANEL 2024/25 早春度假系列」時裝，同場還有韓國男團BigBang成員G-Dragon（GD）﹑劉嘉玲﹑陳法拉﹑西班牙女星彭妮露古絲（Penelope Cruz）﹑馮德倫﹑陳蕾和湯令山等，發哥以專業學者造型現身，笑稱自己變了跑步教授。

發哥表示明年挑戰渣馬的半馬賽事：「呢個係我極限，再跑全馬死得。（操練如何？）日日都跑10K﹑8K。」早前發哥跑步時被發現大腿兩處凸起如乒乓球，他輕鬆回應：「我自己搵個槌揼到腫咗，成日跑到腫，咪揼佢囉，唔會痛，我會搵啲油捽兩捽就散，好簡單，一啲唔複雜，但要小心，大到似乒乓波可以接受，如果好似網球咁大個，就要入院，𠵱家仲未夠大，如果跑得多就細番，唔跑就變大。」

對於網民看到後大為擔心？發哥笑說：「佢哋白內障冇割，睇唔清楚，又唔同佢講得，咁先慘。（那是什麼？）皮下脂肪嚟嘛，男人有啲病叫『小腸氣』，嗰啲氣谷住喺度呀嘛，條氣頂住好唔舒服，今晚睇完騷會冇事。」

另外，GD今晚亦現身，發哥曾在MAMA頒獎禮跟GD見過面，他說：「今晚再見返佢，唔知佢後生咗定我後生咗，陣間同佢影張相先，佢一人嚟咋？我冇Ig，我仲揸緊NOKIA。（開Ig？）千祈唔好搞，我都唔想畀人知我係邊？我點會想畀人知我喺邊？（可以遲Post？成日畀人見到？）唔覺意撞到冇所謂，特登Post然後叫人去影就唔好啦﹗好鬼忙㗎嘛，我又走到成身臭，唔好呀，影響市容，嚇親觀眾，唔好話畀人聽我去邊跑，我去跑嘅都係荒山野嶺。」

早前發哥被發現和視后唐詩詠跑步，其間他還幫對方拉筋及鬆骨？發哥笑說：「佢（詩詠）大鑊呀﹗冇得救呀，佢病入膏肓，就嚟死得。（周大夫覺得她沒得救？）盡人事啦，睇佢畀得幾錢我。（收費如何？開個價？）佢有啲遊魂。（遊魂唔關傷身事？）唔係，佢撞得嘢多，咪硬晒囉，我唔係醫咁簡單，我捉鬼㗎嘛，（幾耐先好返？）佢有啲喜事會好好多，（男士嗰啲陽氣呢？）我冇問過。（感唔感覺到？）唔會問呢啲嘢，知道都唔講，我哋好正經，只係跑步同醫病。」

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（即時娛樂）