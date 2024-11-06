徐若瑄驚爆患癌後首發聲 公開近照報平安：我現在很好 (12:11)

據台灣傳媒報道，台灣女星徐若瑄今天（6日）被揭在年初體檢時，發現患甲狀腺癌，由於及早發現並勇於面對，目前情况已受控制及恢復健康，今天徐若瑄在社交平台發聲報平安：「我現在很好呀﹗」

徐若瑄表示一直都有養身，亦有運動好習慣及注意飲食營養均衡：「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗？」徐若瑄無奈表示有點家族遺傳基因，還好全家都固定健康檢查習慣，及早發現並治療，她感謝所有醫療團隊照顧，同時她也提醒大家要定期固定做健康檢查：「畢竟有些問題，身體不會感到不適，但需要去處理的。面對問題我們正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念，手術後2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在喉嚨裡，配合醫生的叮嚀，我很努力做喉嚨的復健，勤按摩、物理治療，讓它能早點不麻，早點康復，才能再好好唱歌給大家聽。」

徐若瑄表示傷口癒合之後，開始上唱歌課：「因為喉內肌群的有些位置改變，花了一些時間，把每一首歌，一首一首的重新找到新的發聲位置﹑不斷練習。之後順利完成了：澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音），而現也正如火如荼的做著電影的宣傳。只是想跟小翅膀們說：別擔心，我現在很好喔，我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」

（即時娛樂）