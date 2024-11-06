蒙嘉慧仍愛拍劇 拒跟伊健夫妻檔合作 保錡獲前輩分享跟圈中人拍拖方式 (12:33)

蒙嘉慧（Yoyo）自嫁給鄭伊健後養尊處優，專心打理日本福岡開設的房地產公司已5年，重投公仔箱與ERROR成員吳保錡，及點名與曾和伊健合作電影《深宵閃避球》的陳海寧（Dee姐），合作主持ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》，Yoyo表示仍喜歡拍劇拍戲，而且從不抗拒，但絕不會夫妻檔合作，自嘲要角色適合肥30磅的她才可以，但偏向拍飲食節目。正與緋聞女友菊梓喬了解中的保錡表示，會以Yoyo及伊健為榜樣，Yoyo亦向他分享與圈中人拍拖方式。

Yoyo強調今次參與拍攝，不是獲重金禮聘，反而差點要貼錢做，但認為能讓觀眾認識兩地文化，也不失為一件好事。她表示節目中最不習慣，是將私下生活展露出來，今次她帶保錡及Dee姐到福岡不同地方體驗生活，自己也一直很想試，還大爆保錡上山斬柴乏力，對她則毫無難度，她笑道：「我肥是有原因的。」

保錡表示和Yoyo合作很開心，因對方不補妝令拍攝時間縮短，Yoyo說：「因為家中化妝品已是10年前，少用不捨得買很多，求其拍完就算。」因Dee姐和伊健曾於電影合作，Yoyo表示和Dee姐一早認識，對方曾去福岡旅行帶她吃牛腸鍋，她笑道：「我原本很怕食肥膩東西，就是因為這樣愛上了，由原本肥了15磅變了30磅，絕對關她的事。」Yoyo對Dee姐評價甚高，指對方帶同熨斗做宣傳十分專業，Dee則表示最近才知是被Yoyo點名參與拍攝。

Yoyo表示幾年前也拍過電視劇，不是完全絕跡幕前，但今次拍節目自覺年紀做得兩位拍檔阿媽，沒有年輕人那麼有活力，問可會再接再厲拍綜藝節目？她說：「我從來不會怕做綜藝節目，只是不知好不好看？不知現在觀眾喜歡看什麼？我始終鍾意做演員拍劇拍戲，會開心些，我從來沒有拒絕過邀請演出，不過究竟還有沒有角色適合我做呢？如接到一個角色，是肥了30磅的Yoyo，應該適合，很多人都覺得我不會再接拍角色，所以也不是很多人找我拍，如夾好時間和故事我都OK。」

她表示有興趣返香港拍飲食節目，問是否認為自己不需要減肥？她即說：「我覺得不需要減肥，健康就得，我認真想減不是太難，只是覺得現在沒什麼原因刻意去減，這麼多美食又忍不到口，是肥了很多，我覺得OK就算，又沒有什麼壓力，還有上升空間，肥仔（梁業）都可以拍攝，證明觀眾接受力很大，是大家將我和以前比較，只要當是全新的我就得。」但Yoyo表明不會與伊健夫妻檔拍劇拍戲，她說：「要做都不是現在，我們的話題不適合傾工作，覺得我們談工作一定會嗌交，傾去玩、遊戲、吃東西的默契會好些和開心些。」

保錡表示拍了6年綜藝節目，Auntie見不少，開始失去火花，今次與Yoyo合作令火花重燃，他說：「因為細細個已經看她的電影和劇集，見到小時候看的藝人，感覺夢想愈行愈近，希望學到Yoyo前輩，可以拍到好似《流氓師表》這些經典電影。」他指見到Yoyo享受人生活在當下，令他反思做藝人好像星光熠熠很多假象，其實最後都是想自己開心，做自己想做。

可有趁機請教前輩與圈中人拍拖方式？保錡說：「不需要想什麼方式，覺得最主要是先掙多些錢名成利就，有錢就可以解決更多事情，希望將來養到家庭，讓對方享受生活，這樣一定會令對方更加為這段感情感到驕傲。」

Yoyo大方向保錡分享與圈中人拍拖貼士，她說：「我覺得拍拖是私人事，不需要理公眾，做自己覺得舒服事情。」保錡表示有次在福岡食飯，見到Yoyo和伊健在街上拖手邊行邊傾偈，他跟著後面看到大感畫面很夢幻，他說：「超Sweet！周街人都認得他們，但他們只有自己的世界，不要講我是否羨慕，但覺得人生應該是要這樣做。」他直言以Yoyo和伊健為榜樣，但提到緋聞女友菊梓喬，仍堅持正在了解中。

蒙嘉慧

HAIR : JOHN CHUNG @BARBIERI PRIVATA

MAKE UP : SHUEN KONG

陳海寧

MAKE UP : chris lam

HAIR : nicki ting

保錡

Hair : Man Chan @CHIC Private I salon

Makeup : Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre

Stylist: Felix Wong

Denim jacket @ALLSAINTS

Digital print pant @Ricky Wong

Boots @Pedro

（即時娛樂）