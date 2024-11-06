黑色月光｜馬志威即興叫馬貫東扮狗 親揭顏值跌Watt真相 (14:08)

等錢使的Barry（馬貫東飾）跟足Order「畀手」兼「四腳爬行」，但只獲1000港元支票，俊少（馬志威飾）對好友行為可謂極盡侮辱。（無綫提供圖片）

馬志威受訪時表示，要馬貫東扮狗一幕，是他與馬貫東在現場對稿時jam出來，原本劇本根本沒有這場戲。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（5日）劇情浪接浪，先有卓慧雲（林夏薇飾）奸計教訓「食煙公關」、再有蔣太太（文雪兒飾）遭滿月（楊茜堯飾）揭發，疑似向老公蔣哲賢（尹揚明飾）落毒，及滿月以陰招成功，阻止成風（王浩信飾）埋蔣基俊（馬志威飾）。

同時，昨晚蔣基俊和他的「跟班」Barry（馬貫東）戲分同樣獲關注。因賭錢爭落周身債的Barry，走投無路下向俊少乞求借1000萬，看到都算半個兄弟的Barry走投無路，俊少不但未有伸出援手，更著Barry扮狗讓他拍片自娛，等錢使的Barry跟足Order「畀手」兼「四腳爬行」，但只獲1000港元支票，俊少對好友行為可謂極盡侮辱。

馬志威受訪時透露，該幕是他與馬貫東在現場對稿時想出來，原本劇本沒有這場戲：「我同阿東（馬貫東）呢場戲好難忘，我哋現場對稿時覺得好似唔夠賤格同衰格，不如我叫你（馬貫東）扮狗我拍低佢，佢就叫我寫張cheque畀佢，不如寫1000元啦﹗」

馬志威在劇中一改清爽型男style、轉走「長髮渣男」路線，卻因臉形感覺被拉長、令顏值跌watt而引熱議。

馬志威這次刻意選「褸丘風」，據其劇中媽咪文雪兒透露，馬志威花了2天才為角色定妝，並笑言馬志威變髮前後感覺截然不同：「佢真人好乖仔，佢一唔整呢個頭，就成個人乖晒。佢呢個造型做咗2日，我覺得做得好好。」馬志威坦言為投入角色、刻意將自己減到好瘦，相當專業：「個角色瘦係有原因嘅，佢晚晚玩到咁夜、又飲酒又亂嚟，個精神狀態一定係差，你唔能夠精神好飽滿去演，我鍾意從外形出發，因為係我覺得係由外影響到內，所以定妝for我好緊要。」

（即時娛樂）