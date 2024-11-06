黃淑蔓再憑微電影奪女主角獎 唔怕素顏恐怖妝 盼演有型喪屍片 (14:41)

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）憑微電影《深房I am not alone》於「第六屆亞洲影藝國際電影節」，再奪最佳女主角（短片）獎，導演吳詠琪則獲得「特別推薦獎」，雙喜臨門。

Feanna領獎致詞：「多謝亞洲影藝國際電影節，噚日我都有嚟睇其他入圍嘅作品，來自唔同地方，多謝大家咁鍾意電影，希望大家繼續多多支持。我喺今次微電影有少少突破，如果大家鍾意，可以上網睇多次呢部電影《深房》，亦可以聽埋我哋為咗呢部電影創作咗一首作品《I am All Alone》，多謝！」她再次多謝公司、家人、Fans，以及合作無間的導演吳詠琪和團隊支持。昨日不少Fans買飛入場睇戲和捧Feanna場，見證她再得獎，送花和禮物恭賀，她逐一替他們在戲票上簽名和合照留念。

之後Feanna接受訪問，她興奮地說：「個獎座印咗我個名，今次係我第2次得到演員獎項，雖然我之前都有拍電影上銀幕，但噚日放映會，喺大銀幕睇到呢部微電影《深房》，好震撼，感覺好唔同。之前為咗演出，專程跟邵美君老師上acting class，我覺得喺我音樂事業上，都會係有相輔相成嘅幫助，亦好期待演藝上有唔同嘅作品。」

戲中Feanna雖然對白不多，但表情和演技讓觀眾投入其恐懼心理狀態，有不寒而慄感覺，她笑說：「有Fans睇完話好驚，建議我拍恐怖片。我好想演喪屍片，好有型嗰種，著比堅尼配長牛仔褲、高踭鞋，揸住支槍周圍嘭嘭嘭。就算要化恐怖妝都OK，我慣咗素顏出街，拍《深房》都係化好少妝，我已經放低咗呢個包袱！」

（即時娛樂）