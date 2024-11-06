23歲倪樂琳自小發明星夢 仍未拍過拖 不憧憬嫁入豪門 (23:16)

《香港小姐競選2024》冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹及季軍楊梓瑤正履行港姐職務，倪樂琳表示成為冠軍後，至今還未有任何挑戰，只是身分不同，多了人認識，以往不喜歡化妝的她，不可以只是素顔出街，她說：「要注意形象，可能會戴頂帽和眼鏡，但都是保持初心不化妝。」

她坦言自小發明星夢，已決定卸任後，全力於演藝界發展，她說：「我由細到大都古靈精怪，會趁父母不在家扮香港小姐，又會扎起頭髮拿被子蓋住自己，扮劇集《宮心計》及《公主嫁到》角色，長大後組過舞團，好鍾意跳舞唱歌，又拍過廣告，覺得演戲好適合自己，但父母比較傳統，想我先完成大學學位，再去做自己喜歡做的事。」

倪樂琳表示現在已很少聽到別人以「翻版李嘉欣」形容她，但回想參選時被這樣形容確很大壓力，她說：「其實我覺得自己不是好似，翻版什麼也並不長遠，希望有個人特色，深信我們三個努力，一定可以像李嘉欣這樣大紅大紫。」

倪樂琳沒憧憬如李嘉欣般嫁入豪門，甚至從未嘗拍拖滋味，她說：「之前為學業，父母管得很嚴，從未試過拍拖，就算現在夜返，媽媽都會奪命追魂Call，入行後有人追再算，到時看看有沒有感覺，條件都是善良和有事業心的人。」

梁嘉莹表示當選後，會更注意言行舉止，著手訓練表情管理，問是否怕又被指黑面？她說：「我現在出街戴住口罩都笑，怕一不小心就好似在發嬲，我真的沒有嬲。」之前與同屆落選港姐吳芷靖是非鬧得沸沸揚揚，梁嘉莹不認為會影響發展，她說：「我沒有做過什麼不好的事情出來，所以覺得不會影響到我，都是做好自己。」她一直注意處理人際關係，珍惜每段感情，亦真誠對待每個人，她無奈說：「但有些不熟悉的人，沒有辦法避免一些問題，以後自己都會小心一點。」

楊梓瑤準備卸任後大展拳腳，她表示報讀北京電影學院及參選港姐，目的都是投身娛樂圈發展，她說：「媽媽曾參演過內地劇《重案六組》，但因要照顧我而放棄事業，所以我想完成媽媽夢想，加上我從小亦已經有明星夢，希望將來可以多元化發展，除演戲外，亦可以唱歌跳舞及當模特兒行Catwalk。」

（即時娛樂）