王賢誌做經理人跟「仔仔」簽約 辭任家族生意董事職位 (19:05)

鬧不和的Kendrick、Yiboh、Juzco受訪時表示同場不尷尬，彼此已和解。（劉永銳攝）

王賢誌指節目迴響大，感到很開心，最近亦簽約兩輯節目的22個成員，當上經理人，無論商演或公益工作都會接洽。（劉永銳攝）

王賢誌今天（6日）以監製身分，率領節目無綫《仔仔一堂》和ViuTV《Boyscation Too》的8位成員，出席深水埗舉行的記者會，宣布12月19、20日假座新蒲崗東蒲場館，舉行2場大型騷《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，眾男現場玩遊戲時，HoHo即興除衫騷肌，Lori跑上前在他胸前貼膠紙遮兩點，場面搞笑。

成員Kendrick、Yiboh、Juzco拍節目鬧出三角戀，Juzco不忿被指第三者介入，早前在直播中鬧爆Kendrick和王賢誌。王賢誌受訪時坦言沒有嬲：「我擔心他們的情緒多過自己，相信Juzco只是一時火遮眼，所有成員都是素人，要公開性取向已經有壓力，還要面對網民批判，所以我要有EQ，盡量安撫他們，做輔導角色。」

提到他在直播中不禁落淚，他直言很感觸，因為做這個節目有點辛苦，多謝80歲的爸爸（王忠桐）在最後一集節目亮相分享感受，對他是個很大支持力量：「很多人提議我開拍第3輯，他暫沒有計劃。」

王賢誌指節目迴響大，感到很開心，最近亦簽約兩輯節目的22個成員，當上經理人，無論商演或公益工作都會接洽，而首站舉行的香港粉絲見面會，是最齊人的活動，之後會部署帶成員到內地、台灣、馬來西亞等地巡演，他又說：「我現在身兼多職，爸爸允許我辭去家族生意，王氏港建公司的董事一職，但隨時可以回去幫手的。」

鬧不和的Kendrick、Yiboh、Juzco受訪時表示同場不尷尬，彼此已和解，Yiboh、Juzco又公開確認情侶關係，Kendrick澄清與Yiboh只曾曖昧，沒有談過戀愛。

（即時娛樂）