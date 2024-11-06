《中年2》小組開騷 劉威煌預告集體回憶 顏米羔爆梁浩賢勤操肌 (19:18)

劉威煌、顏米羔、甘永傑和梁浩賢於本月16日，假旺角麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》，今天（6日）舉行記者招待會，主辦機構贈蛋糕預祝演唱會成功。顏米羔爆梁浩賢努力操肌，但梁拒透露到時是否騷肌，劉威煌認為就算不是為演唱會，也要管理好自己身材。

揀歌方面，他們表示揀大家耳熟能詳，但又能代表4人內心世界的歌曲，劉威煌說：「我們同年代，希望帶集體回憶給大家，做到全場大合唱效果。我們有不同性格，會有不同表達方式，跟平時做騷完全不同，希望會有驚喜。」

顏米羔預告會唱一首以前自己填詞的歌曲，笑言一定夠驚喜。問到在揀歌方面有否爭拗？他們表示沒有，十分順利，顏米羔說：「合唱歌揀得好快，反而solo歌經過沉澱和思考後經常改，幸獲監製體諒。」

梁浩賢表示他們的參與度和主動性很高，笑言因為這機會等了30年，等到要爆發，接獲通知舉行音樂會，3日就決定好演唱會名稱、海報及歌單流程。

說到1個月前才決定開騷，售票方面可有壓力？顏米羔表示不想太多，專心做好個騷；他們指內部認購已售出逾半，不打算加場，希望開part 2。問到沒有預譚輝智，他會否嬲？甘永傑笑說：「他好嬲，嬲到要去日本旅行食好嘢，因知道我們正在減肥。」劉威煌指「輕鬆啲」（HZD）有8位成員，好難一齊開騷，大家會不夠時間唱歌，今次先小組出擊。

（即時娛樂）