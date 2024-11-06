虞書欣丁禹兮《永夜星河》再續戲緣 阿嬌仙氣助攻 挑戰母親角色 (19:44)

由內地「上位小花」虞書欣偕男星丁禹兮主演的奇幻愛情劇集《永夜星河》正播映中，該劇集時空穿越、冒險闖關和浪漫元素於一身，甫開播吸引觀眾熱捧，當中《永》劇有3大亮點，香港觀眾可透過「黃Viu」收看。

亮點一：新穎設定吸粉無數

改編自超人氣小說《黑蓮花攻略手冊》，全新奇幻內地劇《永夜星河》講述鬼馬少女凌妙妙（虞書欣飾），意外穿越到小說《捉妖》異境，淪為「惡毒女二」的她，為了重返現實世界，必需完成系統中連串指定任務：包括攻陷身世神秘的少年慕聲（丁禹兮飾），並與捉妖世家合力闖關打怪、化解人妖兩族的仇恨危機！原著小說《黑蓮花攻略手冊》推出以來廣受好評，後來還加推漫畫版，成功吸納龐大粉絲群。

亮點二：虞書欣丁禹兮再度合作

自《永夜星河》宣布由虞書欣和丁禹兮主演後，劇集迅速登熱搜！「虞丁CP」2021年在《月光變奏曲》演歡喜冤家，當時有粉絲期待2人再合作；今次他們強強聯手，首次挑戰反派角色：一個扮演設法橫刀奪愛的「惡毒女二」，另一個演人妖同體的「霸道傲嬌男」，形象耳目一新。談到時隔3年再合作，虞書欣笑言默契依然：「我在片場是嚴肅擔當，他是團結擔當，我們之間已經很有默契了！」

亮點三：阿嬌驚喜客串

除了愛情戲碼，《永》劇的華麗演員陣容，令人眼前一亮，當中不得不提有Twins的阿嬌（鍾欣潼）神助攻，驚喜客串男主角慕聲母親「慕容兒」一角！近日阿嬌古裝劇照流出後，獲網民激讚仙氣十足。43歲的阿嬌與丁禹兮相差14歲，無論外形和氣質更像姊弟，不過阿嬌今次挑戰人母角色，有望迎來演技上突破。

（即時娛樂）