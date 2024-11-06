陳蕾擔心笑到失控 洪嘉豪拒台上棟篤笑 魏浚笙遇開心隊友感幸福 (20:02)

《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》，將於11月16日假亞博Arena舉行，陳蕾、洪嘉豪Kaho及魏浚笙Jeffrey首度同台演出，近日密鑼緊鼓綵排。3人為音樂費盡心思，開騷前特別透露Rundown上的可行性。

今次3個人一齊開騷，合作環節當然少不了，問到將會是怎樣氛圍，例如3人合唱的可會是甜蜜還是傷感情歌，陳蕾肯定的說：「甜蜜！我好活潑可愛，我哋一齊嘅vibe都幾歡樂，想喺台上將呢一面帶畀大家，可以唱一啲輕鬆合唱歌。」

不過陳蕾與洪嘉豪本身老友鬼鬼，經過今次合作之後，Jeffrey的加入亦令歡樂氣氛升溫，為避免笑場，洪嘉豪提議：「不如你唱，我彈琴！」陳蕾聽到也覺得主意不錯，她說：「幾好喎，好有氣質，你唔出聲？OK！最好唔見樣，淨係見到隻手，但我驚我淨係見到隻手都想笑，因為我一望到嘉豪就好想笑，所以我話好緊張呢個騷，希望到時唔好失控，因為試過同嘉豪要拍啲好認真嘅嘢，我都係笑到停唔到，好怕呢啲嘢會發生，所以《永久損毁》都係同Jeffrey唱好。」

嘉豪與Jeffrey因拍電影而成為好友，Jeffrey回憶道：「我哋喺現場唱好多歌，大聲唱，發現原來大家聽嘅歌都類近。」2人更是「雞啄唔斷」，頻爆笑位，令工作人員笑不攏嘴，未知他們可會將這一面搬上舞台，索性加入棟篤笑元素？嘉豪即表示：「可能大家都好expect我哋喺台上，會有啲類似棟篤笑嘅嘢，但係都唔需要，因為我哋平時嘅交流，都已經會有咁嘅效果，再加上talk位唔set好，都會有爆肚，今次音樂會focus音樂，呢個組合都新鮮，可以rundown上面有一首陳蕾嘅歌，我哋三個、兩個、一個會點演繹，喺音樂上都會好精彩。」

Jeffrey也認同說：「今次應該可以呈現我哋不同面向，平時大家未必見過嘅一面。」Jeffrey又指今年好幸福，他解釋道：「今年年中同3個朋友仔開騷，年尾又有陳蕾同嘉豪，係好創新嘅體驗，同嘉豪已有一定默契，眼神交流已經可以心領神會，陳蕾係新相識朋友，發現同嘉豪都係同vibe，覺得係好開心組合。」

（即時娛樂）