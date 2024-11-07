陳奕迅為艾美獎得獎網路劇獻唱中文主題曲 (13:47)

陳奕迅（Eason）繼《孤勇者》後，再與《英雄聯盟》合作，聯手打造《英雄聯盟》影集《奧術》第二季的中文主題曲《這樣很好》，歌曲今早（7日）10時上架，MV下午6時50分於其官方YouTube平台首播。

《奧術》第二季共有22首歌曲，Eason的《這樣很好》是中文版主題曲，在劇集的重要劇情中出現。另外的21首插曲分別由世界各地歌手演唱，包括Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及美國搖滾樂隊Linkin Park新主音Emily Armstrong等，Eason是當中唯一一位華人歌手。Eason說︰「我跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣分沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣。緣分一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後，唱到《這樣很好》只覺得很感動。」

Eason表示這首歌用了兩個多小時錄好，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部分需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。他說︰「《苦瓜》 、《浮誇》都不易唱。《這樣很好》是不是最難唱？我又沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌，才進錄音室是最好的。沒有所謂最難唱，練得多便可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些。一定會有機會現場唱給大家聽，因為我也想試一下現場唱會是什麼狀况。我又不擔心現場不夠氣，不能一口氣唱，哈哈，唱現場是不會想太多。」

《奧術》第一季2021年創下Netflix所有影集中首播一周內最高的紀錄，於52個國家的Top 10節目皆位居榜首，在美國則排行第2。2022年，該劇成為第一部榮獲黃金時段艾美獎最佳動畫節目獎的網路劇，同時也獲得安妮獎最佳大眾動畫暨電視廣播製作獎。第2季將於11月9日Netflix上線，《這樣很好》是全套劇中唯一一首華語歌，全球Netflix同步播放。

（即時娛樂）