黑色月光｜楊茜堯奸計成功 馬貫東錯手殺死何啟南 (14:28)

TVB台慶劇《黑色月光》昨晚（6日）播出新一集，馬貫東飾演的Barry因欠下一身街數窮途末路，被迫向父親鄺文海（何啟南飾）求救。對2人懷恨在心的余滿月（楊茜堯飾）乘機出招令兩父子互相猜疑，Barry最終與鄺文海決裂並錯手殺死親父。58歲何啟南在戲中無論是遭親生仔殺死一刻、臨死前望着楊茜堯的震驚眼神及身體抽搐、知道遭兒子出賣後的痛心神情，還是長達分半鐘的對打及追逐戲中，均施展出身手及演技。馬貫東亦拿出了「飛躍進步男藝員」功力，為角色加入不少細節位，其爛面妝亦十分逼真。他說︰「爛面爛手嗰個妝最少都要化個半鐘，因為要上咗個底膠水之後，等佢乾到咁上下先至可以再上嗰陣爛皮，再等佢乾咗後再修剪番唔要嘅位置，之後再上色，成個過程真係好漫長，落妝都要落最少45分鐘。」

逐漸露出狐狸尾巴的卓慧雲（林夏薇飾）想盡快為蔣家生仔鞏固地位，無奈老公蔣基俊（馬志威飾）對她沒興趣。卓慧雲竟想到安排Angela（梁允瑜飾）用「美人計」暗地拿取基俊精液作人工授孕。首次拍牀戲及獻出熒幕初吻的梁允瑜說︰「收到電話叫我拍呢場戲時都有啲驚同緊張，但作為演員，乜都嘗試吓，所以應承咗。馬志威先同我溝通拍嗰陣會摸我邊度，問咗我意見先，睇吓我接唔接受到，之後又不斷同我傾偈教我拍攝技巧，所以真係拍時反而冇咁緊張。」

（即時娛樂）