何基佑太太幼稚園獨自上學 曾遭菜刀架頸 幾度被拋棄 (14:56)

TVB《中年好聲音3》將於周日晚（10日）播出新一集，進行香港區賽區的第3回比拼。失去雙臂的38歲「生命鬥士」李金凱來自雲南，是一名網絡主播，他將以譚詠麟的經典金曲《一生中最愛》作賽。母語為普通話的李金凱以超純正廣東話挑戰，並分享其殘疾身世故事。他表示年幼時很調皮，約10歲時因觸碰到5000伏的高壓電而永久傷殘。雖然如此，李金凱沒失去意志，反而比健全人士更樂觀。他說︰「身邊朋友、同學沒有把我當作殘疾人士，所以很快便走出來，加上那個時期深受香港文化影響，經常聽Beyond、譚詠麟、張國榮的歌，陪伴了我人生的低谷。廣東歌對我來說非常重要，我很喜歡。大家可以心痛我，但是老天很公平的。」肥媽眼濕濕地表示︰「很溫柔的聲音。你說得對，老天是公平的，祂把你一扇門關了，就開了另一扇窗，你給我們的正能量感受非常非常的好，謝謝你來參加。」張佳添讚他唱抒情歌特別有感覺。

藝人何基佑的40歲太太鍾凱瑩（Charis）是一位紋繡師，在殘障的破碎家庭成長，父母皆為聾啞人士，因此不懂得表達，而唱歌就可讓她抒發情緒和感受。她表示母親經常不在家，因此讀幼稚園時已獨自坐巴士上學。Charis曾數度被母親拋棄，更曾被菜刀架頸。她說︰「我當時4、5歲，凌晨時分拉我起身，跟住有把菜刀『行』住條頸。」Charis透露母親在她年幼時離世，父親為讓她和弟弟在健聽環境中成長，忍痛讓他們寄宿「兒童之家」。Charis現在是兩孩之母，已學懂放下和原諒母親。她說︰「我知道佢好艱辛，細個喺冇愛嘅環境下成長。如果有機會可以再見到媽咪，好想畀個好大嘅擁抱佢，同埋想講『我明白喇』，但最遺憾係冇呢個機會。」

（即時娛樂）