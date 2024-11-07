梁敏巧拒絕「Baby Face」︰喜歡古銅色肌膚陽光男孩 (15:20)

「東張女神」梁敏巧（Maggie）早前到訪全新的昂坪觀景台，以全新「高」角度欣賞大嶼山風光。喜愛戶外活動的她直言最愛坐纜車及行山，感覺重新叉滿電。首跟昂坪360合作的Maggie透露從小到大均是纜車愛好者，最愛全景車廂既浪漫又刺激。她又憶述讀書時曾跟初戀男朋友進行纜車約會，回想起這段Puppy Love時亦不禁甜笑，更直認是「戀愛腦」。

Maggie說：「我很喜歡看愛情劇集及電影，常幻想那些浪漫情節發生在自己身上，例如跟另一半坐纜車、手拖手、肩並肩欣賞日落美景，飽覽大嶼山的自然景色，單是幻想已經很開心了！」她又分享擇偶條件：「我除了喜歡做瑜珈，也喜歡戶外活動，例如行山遠足，可以放鬆心情及減壓，希望將來的男朋友也有共同興趣，這樣才能有共同話題，促進良好溝通。如果是熱愛運動、充滿正能量的男生當然會加分！」

談到《呃錢》首集中自稱擁有「Baby Face」的黃先生公開表白，Maggie笑說︰「外表Baby Face是頗可愛，但我更喜歡擁有古銅色肌膚的陽光男孩，最好是個性善良、孝順兼幽默，我心目中的男神是型男彭于晏，他擁有Baby Face，有天使面孔及魔鬼身材，無論在演戲或生活上均認真、努力及自律，如果可以借拍戲的機會，跟他在纜車中拖手並肩看日落，享受香港的自然景色，一起『眼睛去旅行』便於願足矣！」

（即時娛樂）