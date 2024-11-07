盧瀚霆想約MIRROR兄弟開派對 買啱心水禮物交換無難度 (15:54)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今天（7日）出席品牌活動，為期間限定店的巨型聖誕樹進行亮燈儀式，吸引過百粉絲迫爆商場。Anson Lo在活動上表示MIRROR即將推出團綜，他年底前仍有幾次公開表演，期待在舞台上再與大家見面。說到下月的聖誕節，他希望能與MIRROR眾成員開派對慶祝、交換禮物。很久沒出席派對的Anson Lo說︰「我期待與家人過聖誕﹗我們一家四口最喜歡聖誕節，每年都會一起裝飾聖誕樹。以前會買棵大聖誕樹，近年就會買幾棵小的，擺在家中不同角落。我近年還多了位『囡囡』Amber相伴，可以攬住牠一起過聖誕好開心。」

Anson Lo受訪時表示真的希望約MIRROR成員開派對︰「稍後會主動邀約他們。我熟識大家性格，知他們喜歡什麼，買多份禮物交換不辛苦。我會買些實用性物品，知道有成員需要家電。和家人旅行過白色聖誕？我未見過雪，也想過一個白色聖誕，很浪漫﹗一家人旅行是我的心願，我正在找時間。」談到MIRROR在新團綜《MIRROR Chef》中大顯廚藝，Anson Lo笑言︰「我除了怕魚，現在最驚是被問到會在節目中煮什麼？廚藝有否進步？我的廚藝是進步了，但仍有進步空間，現在會炒菜和煮奄列。要我整魚？沒有，大家對我很好。」

MIRROR慶祝成軍6周年，下周將舉行兩場歌迷聚會。Anson Lo透露MIRROR會在活動上唱歌、與粉絲互動及玩遊戲。他說︰「今年的舞台有別於以前，所以要重新編排，我們已排練好。我年底前會否再推出新歌？不會了，但之前錄好多首歌，有mood隨時推出。」

（即時娛樂）