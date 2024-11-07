謝君豪自掏腰包辦慰勞宴 答謝《光明大押 》《選角》團隊 (16:22)

謝君豪近期忙於電影《焚城》四出謝票，同時為自己監製及主演的電視劇《光明大押》、擔任導師的綜藝節目《選角》宣傳。他日前自掏腰包一次過慰勞兩個節目的團隊，答謝大家幫忙，更在現場派紅包給一班《選角》學員，感謝他們客串劇集《光明大押》的演出。執導《光明大押》的《五個小孩的校長》導演關信輝，希望將劇集拍成電影版。當晚出席慰勞宴的有柯煒林、何啟華、廖子妤、練美娟、林熙彤、肥腸、灰熊、栢天男、陳紫萱、陸駿光、一班舞台劇友好、個人授班的學生等，男主角之一呂爵安因工作未能出席。

慰勞宴上，謝君豪感謝兩個節目的團隊成員支持，讓他在短時間內完成這次的任務。他說︰「《選角》和《光明大押》都是今年工作上的新挑戰，慶幸自己人緣不錯，所以得到各方的友好支持。不敢說一呼百應，但真的一叫即到，不介意戲分多少，所以也希望節目出街能夠得到大家的關注和好的收視。拍電影和電視劇基本上是兩回事；今次初任監製邊學邊做，我自己都獲益良多，雖然時間長，唯有睡少一點！」

有份參演《光明大押》的練美娟、廖子妤、何啟華表示謝君豪出聲邀請參與演出便立即答應。練美娟說︰「對手是豪哥，對我來說是演技的增值，能夠免費與大師級同場演出，簡直袋錢落袋！最初我連直視豪哥也不敢；但毫無架子的他很友善的指導我的演出，真心覺得執到。」何啟華稱為不讓謝君豪失望，拍攝前為自己的角色作好準備。他說：「我真的做好事前功課，但驚喜的是到現場後導演給我新的啟示，讓我用了以往不同的演出方法演繹這個角色，可見大家都很用心為每一個演員度身訂做所演的角色。」廖子妤不諱言雖然與謝君豪並非同場，但作為監製的他在現場監場及給了不少意見，這些機會不常有，所以特別珍惜。

劇中飾演謝君豪年輕版的柯煒林，雖然跟謝君豪不能在同一平行空間出現，但兩人的造型和個性卻需要貫通，所以現場也經常跟謝君豪溝通互動。兩人的劇中角色叫阿堅，他和謝君豪經常拿名字來搞笑，年輕版的他是「25堅」 ，謝君豪則是「50堅」，為現場增添了不少歡樂氣氛。導演關信輝說︰「柯煒林在試造型的時候很搞笑，因為他雙眼不及豪哥大，所以需要他黐雙眼皮就豪哥的年輕版，豪哥要眼妝上化細少少，互相遷就兩個不同年歲的阿堅一角。無論大小的阿堅都那麼可愛和好戲。雖然這幾年在英國繼續創作的工作，但一直都有留意香港影壇近年新人輩出，而柯煒林便是我留意的一位演員，演出上很用心和細緻。雖然首次擔任電視劇導演，比拍電影在時間上更長更細緻，過程中又拍到累極生病，但感恩今次遇上台前幕後這班好的手足，令我樂此不疲，希望電視劇出街之後有好的成績吸引到投資者開拍電影版，便更相得益彰了！」

（即時娛樂）