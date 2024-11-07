巾幗4｜黎耀祥勤練「水蛇春」對白 一take過完成顯功架 (16:34)

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（6日）一集繼續高潮迭起，被林茂財（蕭正楠飾）活埋的七爺（胡定欣飾）及柴十七（黎耀祥飾），雖然大難不死，但十七為了救七爺、令自己一度缺氧窒息，最終失憶收場。

七爺大感內疚，終日廢寢忘餐照顧十七及幫助其恢復記憶，連最著緊的永業銀行業務亦拋諸腦後。七爺此舉令向來對其財勢及權力虎視眈眈的新爺（海俊傑飾），乘機大搞小動作，到處散播謠言毁壞七爺與十七清譽的同時，又拉攏其他小股東罷免七爺永業銀行總經理職位，就在七爺最危險一刻，十七突然恢復記憶，在股東大會上一輪嘴數落新爺，兼且句句中point，絕對大快人心！

該場一氣呵成的2分鐘數落海俊傑場口，黎耀祥將「三吋不爛之舌」的「梟雄」特徵展露無遺，雖然場口對白「水蛇春咁長」，但他受訪時透露，自己於每組分鏡拍攝都是一Take過完成：「嗰場戲全部鏡頭都係一Take過（完成），呢啲戲如果斷開咗感覺會冇咁好，一Take過就唔同鏡頭拍出嚟嘅嘢，先可以接番好啲，同埋因為標哥（張華標）寫嘅劇本好流暢，好有邏輯，好順序，記起上嚟唔係好難嘅，唯一係啲數字、人名啲資料性嘅嘢，要努力啲去記住。」

談到另一場與定欣被困棺材重頭戲，黎耀祥讚劇組準備充足：「劇組有整定彈弓喺棺材下面，再喺外面搵人搖，咁樣拍出嚟都幾有真實感，同埋個棺材係訂做，因為要瞓2個人。」

拍劇資歷長達29年的海俊傑，近年憑演壞角色深入民心，今次他演的新爺同樣乞人憎，表情衰格，處處針對親妹七爺、狗眼看人低兼惡人先告狀之餘，又實力欠奉、貪戀酒色兼小心眼，「擾攘程度」直逼《巾幗2》經典角色梁非凡。

（即時娛樂）