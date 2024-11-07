薛凱琪自揭年少時瘋狂往事 因父母關係爆發情緒問題 (18:39)

薛凱琪（Fiona）上月現身導演陳德森的網上頻道節目《好心情》時，分享過去在情緒低落時的狀况。Fiona透露早前剛完成了一項工作，拍攝的那4、5天令她情緒非常低落，意識到情緒又想向壞方向走，於是向工作人員提出未來3天不要談工作，好讓自己利用這幾天調整情緒。她說就在此時收到陳德森導演的邀約，心情立即開朗起來。

Fiona在節目中談到一直在父母提供的童話式美好環境下長大，因此遇上任何挫折就不會處理，不懂得亦幫助不到父母去解決他們的問題。她說︰「當那件事決裂的時候，我只有10幾歲，那時只是小決裂，但愈來愈密。」Fiona表示父母當時有各自和她分享，她都相信他們所說的，亦想助他們解決問題，惟解決不了，然後問題愈來愈大，她就愈來愈煩燥。Fiona說︰「有一晚，很瘋狂的，他們只是想找我傾，因為我是很逞強的人，我解決不了就非常煩燥，於是走入廚房拿一把刀或叉的利器，然後『挾持』着爸爸。其實當時很煩燥，不懂得怎樣去解決那個問題。」

陳德森問她當時是否想維護母親，Fiona說︰「不，我是想維護大家。我『挾持』着爸爸，不是因為他那刻是錯的，是因為他那刻身體不好。我爸爸有心臟病，後來做了心內直視手術。那一刻，他很激動，吐了一灘血在地上。我那一刻很恐慌和驚訝，下一刻很想爸爸入醫院，但那一刻爸爸很想留在家中，很想解決那件事，但我感到震驚，所以叫他入醫院。那時，我剛入行，但思考未完全發展成熟，仍讀大學一年級就出來工作，以為自己是大人，其實還在讀書的心情。很害怕的時候，不知道為什麼腦部就會失常，拿着刀就跟爸爸說『快去醫院』，我1秒之後衝進房間。爸爸媽媽很驚，衝去我房間，看我發生何事。我記得我拿着一個利器，一隻腳爬了出浴室的窗，然後說『我處理不了，我處理不了我的思緒，究竟要如何解決問題』，但其實那個問題不應由我處理，我說『再這樣，我就跳下去』。」

Fiona說當時未有抑鬱症，但自那次後心情不時高低起伏，後來開始談戀愛，惟過程非常不順利，再加上工作忙碌、壓力及家庭問題，就開始患上抑鬱症。她表示其情緒問題表面上是由家庭開始，但現在重看整件事，認為起因是自己。Fiona稱現在會靠打坐、瑜伽等方法克服情緒低落，她希望透過自身經歷勉勵同路人走出情緒陰霾。

（即時娛樂）