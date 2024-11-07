容祖兒捧《備忘鹿》 讚彭秀慧獨腳戲 嘆為觀止 (19:14)

彭秀慧（Kearen）自編自導自演的獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，目前在香港演藝學院歌劇院公演中。好友容祖兒聯同何秉舜捧場，祖兒戴口罩及戴帽﹑並以觀眾身分睇彭秀慧演出，祖兒分享騷後感，指去年她本人開騷，尚且有4人分擔不同工作的壓力，但今年她只能袖手旁觀精神上支持彭秀慧，極其量定時定候問候一下狀况，也不敢太打擾對方。

祖兒寫道：「知道她經歷便秘，腦閉塞，瀕臨崩潰，但箇中那些甜酸苦辣，還只有她自己承受，但是一切都苦盡甘來，由未認識到她已欣賞她的演出，到今天我們這個關係，我最喜歡今次的她，更從容更沉澱，而這個題材我也更有感覺，能夠超越彭秀慧就只有彭秀慧一個。」

祖兒續寫道：「我立刻回憶起她每晚完show幫我take notes，視線語氣節奏聲調，然後我看到她怎樣輕而易舉地和觀眾打死（成）一片，扮阿婆佢真係只此一家，前半和觀眾互動後，好讓每位每位都在美麗之家坐定定，中間來一段一人分飾唔知幾多角，一條阿婆巾有副老花眼鏡，就可以鬼上身般𣊬間轉移，我隔住個口罩都feel到自己個口嚇到mark（擘）大左（咗），四個字：嘆為觀之（止）。

後半愛恨交纏，兩母女的感情千絲萬縷互相角力，用鹿角代表記憶，這個比喻太美了，在記憶消失前，我會好好記住你，我常常擔心以後我會忘記了很多值得記得的東西，所以我還會堅持寫日記，盡力抓住每個瞬間，亦慶幸我和母親從少就依偎在一起，所以我也肯定，這份愛足以讓我成為今天的自己，我就是整個記憶的主體，真希望每個人都可以親眼目睹她的演出，才能相信這個世界真的有一個如此深情的傻婆。」

（即時娛樂）