楊茜堯謙稱非全能型演員 獲老公讚本色演出 視自己為勁敵 (21:48)

曾憑《名媛望族》奪視后的楊茜堯表示，對今年視后有信心，又認為獎項是錦上添花。（資料圖片/劉永銳攝）

視后楊茜堯在無綫台慶劇《黑色月光》演余滿月一角，其演技獲讚，尤其漸進式恥笑演繹多重情緒，令人不寒而慄，被指「神級演技」，她接受《明報》訪問時，謙稱不是「神級演技」，只是隨心去塑造余滿月角色，剛巧觀眾喜歡這種感覺。

楊茜堯說：「現在觀眾看戲，未必喜歡太誇張，喜歡看平實和內心戲，他們懂得分析我的面部表情，跟我一起墮進角色。」她亦不覺得自己是全能型演員，表示全能演員要唱、跳、演，她只可以說是演而優則唱，還有進步空間，未來想挑戰喜劇。

楊茜堯強調角色並非大奸大惡，只為復仇而表露的恨意，問到老公羅子溢會否覺得恐怖？她笑說：「他說我本色演出，多年來都是扮演賢妻良母角色，我笑他現在才醒覺太遲了。」同時她否認在家表現霸氣，她說：「爸爸（羅子溢）主要負責陪小朋友玩，我就負責瑣碎事情及最頭痛的揀學校、學業和課外活動等。」她笑言做醜人時，就變成小朋友的「眼中釘」。

另外，她與胞姊楊卓娜演姊妹，並首度有對手戲，最初她都擔心楊卓娜演家姐感覺很奇怪，觀眾會難以投入，但由於她們真情流露，體會到劇中她們經歷心痛感覺，拍攝時好流暢，加上在劇中演脆弱妹妹黃翠如，3個人沒有違和感。

說到她是今年視后大熱，問她可有信心？楊茜堯說：「信心一定要有，其他劇集都是大熱，但獎項得一個，留給觀眾去投票。我對獎項看得好淡，平常心面對，劇集已有熱度和口碑，對我已有一份好好成績單，有獎是錦上添花，在我的事業成就上再燦爛一頁，有美好回憶。最重要是小朋友將來、如何培育他們，以及自己演出更上一層樓，不過獎項可以讓小朋友看到媽咪努力，從而鼓勵他們，凡事要盡力去做。（胡定欣是否視后勁敵？）自己是最大勁敵，正如《黑色月光》入面的對白『你捧得幾高，就有機會跌得幾低』， 不要將所有人變成敵人，每個都是公平競爭的對手。今次幸運地有這麼好角色給我發揮，要如何突破自己才最重要。」

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（即時娛樂）