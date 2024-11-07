林家謙暫未能駕馭GD造型 盼自己尋突破：騷肌穿裙唔出奇 (22:16)

林家謙、韓星姜丹尼爾、邱淑貞千金沈月今晚（7日）盛裝打扮亮相，到澳門出席時尚品牌頒獎典禮，同場還有台星范少勳與王品澔、泰星Krissanapoom Pibulsonggram（Jaylerr）和鄭乃馨、新加坡模特兒Aimee Cheng以及陳慧、梁雍婷、柯煒林，同是「星二代」的上山詩鈉千金Hilary Fan、湯鎮業孖仔湯君慈與湯君耀、龔慈恩千金林愷鈴出現，型男索女各有各搶鏡。

林家謙的創意得到認同，獲頒「The Creative Visionary」獎，他指自己的創意歸於音樂上，服飾打扮靠造型師帶領去追尋驚喜，提起韓星G-Dragon（GD）近日的前衛裝扮成熱話，林家謙自覺暫時負擔不起這造型，假以時日可能會突破，他笑說：「每個人都應踏出一步去嘗試，發掘自己不同面向，有日赤膊騷肌或著裙都不出奇，等太陽從西面、北面升起，可能有機會。」

問到有沒有想過設計時裝？他表示現階段沒精力去做，或許有天不做音樂，都是好提議，而他為電影《破•地獄》創作主題曲，開始接觸電影，兩個範疇互相啟發，幫他延伸發展的可能性，他說：「電影與首主題曲有掛勾，MV都等電影9號上映才推出，我很期待，本來MV想拍攝我錄音畫面，但我拒絕，不想令觀眾出戲，選擇剪輯電影片段。我期待跟電影主角許冠文和黃子華多交流，因為兩人都很有智慧，但早前與首映上碰面，但沒有時間交談。」

（即時娛樂）