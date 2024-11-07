韓星姜丹尼爾派心冧粉絲 沈月讚胞妹沈日人美心善 (22:30)

相隔6年再現澳門的姜丹尼爾，見到很多粉絲到場支持大表開心，除以廣東話說「大家好，我是姜丹尼爾！」向大家打招呼，又向鏡頭派心兼向人群揮手，引來歡呼聲，又說：「對上一次到訪澳門是跟限定男團Wanna One來，工作後又趕住走，希望今次行程比較輕鬆，可以出外走走和吃美食。」

提到工作方面，他表示有不少計劃：「短期內會舉行巡迴演出，希望大家多多期待，此外，正籌備推出新專輯，無論唱法和風格都會很不同，希望展現更多面向。」談到衣著心得，他笑言很注重褲子合適剪裁，盡量展現腿長。

一身公主造型的沈月，透露獲媽媽邱淑貞幫手揀選服裝，而裙子全球只得一件，是出自爸爸沈嘉偉公司的品牌，她笑說：「媽媽平時都贈予我很多扮靚貼士，她的衣服觸覺很好，反而很少要我給意見。」

對於二妹沈日被讚愈大愈靚，顏值不遜於她，她也讚二妹人美心善：「她性格爽朗，經常做慈善，很愛惜小動物，令我感到驕傲，下次可以跟她一齊參加活動見大家。她現在英國讀商業系，可能將來會幫爸爸手，但我覺得她會做些跟小動物有關的事。（沈日喜歡揸賽車？）是，她和爸爸一樣對車有研究，一望架車就能分辨出汽車型號，她剛剛考到車牌，期待她載我出街，我對揸車方面天分麻麻。」

談到跟多位星二代同場，沈月表示與Hilary Fan最熟，大家由細玩大：「她是我契家姐，大家一出世就識，我仍是BB時，她曾抱住我合照，我們現在一齊玩。」

相關新聞：林家謙暫未能駕馭GD造型 盼自己尋突破：騷肌穿裙唔出奇

（即時娛樂）