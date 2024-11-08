黃子華不做「神」 隨時準備退休：觀眾不再喜歡自動消失 (21:57)

64歲黃子華曾是「票房毒藥」，1992年與許冠文合演《神算》勁收3600萬後，電影事業翌年便墮入低谷，編劇兼主演作品《人生得意衰盡歡》僅收逾5.1萬，之後幾部演出的電影也未能挽回頹勢，2002年《一蚊雞保鑣 》更只收17萬，成績慘烈。直至2018年，子華才開始了第二個春天，與佘詩曼合演的《棟篤特工》勁收4470萬，《乜代宗師》及《飯戲攻心》亦分別收2960萬及7739萬。由「票房毒藥」變成「票房靈丹」，他更被封為「子華神」，去年主演的《毒舌大狀》創下1.15億票房，成為香港史上最賣座華語電影，至今無人能破。子華拒認是票房保證，稱拍電影像賭大細，不到揭盅一刻也未知結果，即使有最好的編劇、演員也可以開細，因此他本着「鋪鋪清」的宗旨，每演一部戲都是從頭計算。「如果大家想我遲一點退休，便以行動入場支持《破‧地獄》吧﹗20幾年前，我試過一鋪被清袋，20年無戲拍，希望大家這次幫幫手﹗《毒舌大狀》後，我也希望再締造票房紀錄，不想它成為我最後一鋪﹗」

子華希望《破‧地獄》票房能打破《毒舌大狀》，之後再有電影打破《破‧地獄》票房，因為這正代表着電影業興旺，皆大歡喜。「電影講求團隊性，演員有演員的工作，幕後有編劇、導演和攝影等崗位。我每次都是盡做，沒有超越自己的壓力。我已抱着退休心態，還有什麼壓力？如果這套戲失敗，我就退休好了﹗我其實比大家想像中更準備好退休。不要給我一個理由，總之一跌下來就退。這個世界是，觀眾令你退或你自己選擇退。我盡量不選擇自己退，如觀眾要你退就沒法子，我不會賴死不走。只要觀眾說『你夠了』，得，我識做，不會賴死。」對於影帝寶座，子華從未渴求。他坦言其電影夢就是能拍戲，如今不小心主演的戲能賣座獲得好票房，其願望清單已超額完成。「影帝並不在我願望清單內﹗我現在很隨緣，希望繼續拍到有質素而觀眾又喜歡的電影，就已很開心﹗我做電影已沒壓力，但不代表我已經滿分。」因為影帝獎座從來不是其目標，子華去年失落香港電影金像獎影帝時，沒半點失落和不快。「我根本從來沒一絲希望想過得獎﹗頒獎禮當晚，眼見《毒舌》一個獎也沒有，我真的有一絲希望能有個獎。《毒舌》最後獲得『最佳電影』，我已滿足了﹗不知道你會否相信，我真的不緊張獎項，不緊張到一個地步...說出來，別人或會覺得我很囂張，總之我是『唔緊張到唔緊張』﹗」

與許冠文相隔32年再合作，由喜劇《神算》到這次的正劇《破‧地獄》，子華同樣與他在合作過程中擦出火花。「許冠文是我的偶像、老闆、老師、朋友。我不會形容我們之間是火花，我會用服務去配合我心目中另一個李小龍。他出左拳，我就要出右腳；他出左腳，我就要飛出去，總之會配合他去做。很過癮，但是否過足癮呢？所謂『足』這東西，我仍在地獄裏。人人都貪心，永無知足，有更多就更好。不過，這套戲已跟觀眾有交代，如有機會，我會再把握。」子華透露觀眾會在《破‧地獄》裏看見不一樣的許冠文，會感受到許冠文的重量感。「如不是許冠文來演，整部戲的質感會完全不同。對我來說，『文哥』這個角色，非許冠文莫屬﹗與他合作的每場對手戲，我也深刻難忘，特別是我們在茶樓飲茶、一起唱南音那幕，包含着很多感情，包括我演道生角色的委屈，無奈轉行，但同時又對文哥很感恩。我相信自己多年後仍會記得這場戲﹗」

《破‧地獄》講述每個人一出世就倒數面對死亡，子華表示曾在導演安排下，觀看了一場「破地獄」儀式。「我覺得非常型﹗世界上有三大葬禮，恆河邊的燒屍、西藏天葬及破地獄。破地獄是一場狂野派對，哪怕背後的含意是什麼，但在現場看後忍不住拍掌。透過一場狂野派對講最終極的生死話題，型﹗還要拍得好看，型上加型﹗我如何看死亡不重要，死亡的精彩之處在於一日未來臨，驚慌與否的想法都是廢話。怕不怕也好，來到你面前再算吧﹗不過，當死亡來到面前時，已不重要，因為你已死了﹗」

《破‧地獄》導演兼編劇陳茂賢表示電影構思來自幾年前家人相繼離世，令他明白到人生一出世就在倒數，但最諷刺是人與人的關係與日俱增至非常好的時候，就是「分開」之時，因此想以道教儀式「破地獄」探討人與人之間聯繫及生死，希望大家看完該片後轉換心態令自己釋懷。「正如電影所言，除超渡先人，還要超渡在生的人，起碼電影超渡了我。」兩代笑匠許冠文與黃子華不拍喜劇拍正劇，陳茂賢覺得一般人有種錯覺，他們是笑匠就一定要拍喜劇，其實有濃厚戲劇根底的出色演員才可以令觀眾發笑。「他們駕馭到喜劇，一定可以駕馭到正劇。我寫喜劇出身，特別欣賞喜劇演員，所以很想促成他們合作拍部正劇。初時有點擔心，因身邊很多人跟我說『子華神』是『神』，一定意見多多，但第一日開工，他和許冠文同一口徑稱『我聽導演講，你想我點做』，好感恩能獲兩大高手信任。」

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（即時娛樂）