next

韓國「情歌之王」10CM今晚在旺角麥花臣場館舉行首個香港演唱會《2024 10CM Asia Tour 10CM Closer To You in Hong Kong》,昨晚現身將軍澳某商場為個唱造勢。

10CM出道14年擁有不少名曲,包括為大熱韓劇《淚之女王》、《背著善宰跑》、《愛的迫降》及《鬼怪》等獻唱插曲。今次香港站演出,門票全數售罄,足證這位韓國「情歌之王」的魅力。

10CM現身商場活動前,大批粉絲一早帶備打氣手幅及燈牌到場,爭取最佳位置。10CM登場即惹來全場粉絲尖叫歡呼,並高舉各式各樣應援物歡迎偶像。10CM以廣東話向現場粉絲打招呼,得悉個唱門票售罄,感謝粉絲支持,表示將會演唱中文歌《月亮代表我的心》,並即場唱一小段。為了答謝粉絲支持,他又唱出《背著善宰跑》插曲《春雪》(Spring Snow) ,讓現場粉絲大飽耳福。最後10CM走到台下與在場粉絲大合照留念。

(即時娛樂)