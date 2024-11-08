KOLOR宣布12月演唱會受不可抗力因素延期 將另覓場地開騷 (14:45)

KOLOR原定下月20日於灣仔會展舉行《KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG》，惟樂隊今天（8日）在社交平台宣布20周年演唱會因不可抗力因素而延期，他們會另覓場地開騷。

KOLOR說︰「各位，我們遺憾地宣布，原定於2024年12月20日在香港會議展覽中心展覽廳5BC舉行之『KOLOR 20XX LIVE IN HONG KONG』20周年演唱會因為不可抗力的因素需要延期，另覓場地去舉辦。今次造成大家的不便，我們深感抱歉，亦身同感受。之後的時間，我們只想繼續專心籌備20周年的演唱會，希望在未來的日子可以盡快補場畀大家。新歌《二十還好》MV會今個星期按計劃推出送畀大家。『往日回憶的一段路 總碰到一堆的問號』，希望大家喜歡，我們好快再見。」

樂隊表示已購票的觀眾可選擇保留門票，以換取日後新場次同等價值之演出門票。有意保留門票的觀眾請於11月30日前填妥表格，並上載訂單確認電郵及門票相片，以確認其保留意願。無論KOLOR是否成功確定新演出場地及日期，也不晚於2025年3月31日前發出通知，詳情請留意KKLIVE及KOLOR社交媒體的公布；而打算申請退票的觀眾就可於12月20日前攜同完整的演唱會門票，於辦公時間內到快達票辦事處或位於香港會議展覽中心的快達票售票處辦理退票手續，退款金額包括門票面值、顧客服務費及門票派遞費用（如有），款項將由退票申請後的45個工作天內退回用以購票之信用卡戶口。觀眾如未能於2024年12月20日前成功辦理退票手續，將一概被視為自動納入保留門票以換取日後新場次之同等價值門票。未領取門票的購票人士，請盡快前往快達票分銷點領取門票，以進行門票保留或退票安排。觀眾如有問題，可電郵至「kolor20xxliveinhk@gmail.com」。

KOLOR最後向樂迷致歉︰「再次為觀眾帶來不便深感抱歉，並感謝大家的理解與支持。期待在不久的將來能與大家相聚，在未知的20XX裏繼續並肩前行。」

（即時娛樂）