李駿傑東京國際音樂市場壓軸演出 緊張到失眠兼呼吸困難 (18:21)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前出席在日本舉行的東京國際音樂市場（Tokyo International Music Market，TIMM），擔任活動壓軸表演嘉賓。首次以個人身分在海外演出，Jeremy緊張到失眠，上台前一刻更感呼吸困難，但今次日本之行卻讓他感受到日本的演出文化，還有unicorns（粉絲暱稱）對他的厚愛。

TIMM是日本首屈一指的國際音樂市場活動之一，除了音樂博覽、講座，亦會舉行不同主題的Showcase Live，齊集國內外音樂業專業人士演出，如日本的imase、WEDNESDAY CAMPANELLA、台灣的李浩瑋、印尼ECKO SHOW等。Jeremy是由TIMM及YouTube選出的香港代表，擔任Asia Day的壓軸表演嘉賓。為了這次演出，Jeremy悉心準備，卻緊張到失眠。他解釋：「對上一次喺日本嘅工作係拍攝日本音樂頻道《THE FIRST TAKE》，雖然都緊張，但冇觀眾。今次要面對觀眾，而且今次演出對我嚟講好重要，不容有失。」Jeremy在昨晚的演出上演繹了5首作品，除了《唯美本尊》、《CLOSER》、《TOXIC!》及《半》外，更唱出宇多田光的《First Love》。他分別以日語、英語跟台下觀眾溝通，但說到一半卻忘記了一早背好的日文，結果要觀眾「提水」，場面搞笑。

對於這次在TIMM的演出，Jeremy感受最深刻的是日本人的工作態度。他說：「日本擁有匠人精神，喺日本演出會見到大家所有嘢都做到好完美好盡，要做得好好，所以嚟到由朝早踩台到完咗個騷，都覺得佢哋所有嘢都好organised，照顧得你好好，大家都好有禮貌，成件事係好開心，覺得好專業嘅感覺。」不過，Jeremy坦言整個旅程都十分緊張，特別是昨天正式演出。他續說：「最緊張應該係show day，我上台之前係緊張到有少少呼吸唔係好順暢，因為太緊張，個口又好乾。不過，我好開心，可以有一個都算係過到關，亦過到自己關嘅表演，希望大家鍾意，亦希望日本嘅朋友鍾意啦！最特別係介紹自己嘅時候，我喺台上講『Hello everyone, this is Jeremy from MIRROR. I come from Hong Kong』，我覺得呢句係好神奇，真係好似孭住咗香港。我認識咗來自台灣、印尼嘅歌手朋友，覺得幾神奇，因為好少機會認識到其他地方藝人，所以今次係好開心有呢個機會。」

不少粉絲特地飛到日本現場支持Jeremy，他們觀賞演出之外，亦在澀谷街頭以大型LED屏幕應援。Jeremy表示：「我有去打卡現場，我冇打卡，影住佢哋打卡，有時間都想去打卡嘅。好多謝佢哋，亦好多謝後援會咁落力宣傳，無論係香港定係日本後援會都好，亦都好多謝大家飛過嚟一齊enjoy呢個騷嘅unicorns，好多謝咁支持我，因為呢個機會對於大家嚟講都係好難得。」

（即時娛樂）