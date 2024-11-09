TVB「長腿女神」曾淑雅宣布離巢︰努力過盡力過無悔 (14:10)

曾淑雅（Jumbo）因主持《3日2夜》而人氣急升，被網民封為「長腿女神」。Jumbo去年突然宣布結婚兼懷孕，11月時誕下兒子Kobe後，幾個月就極速收身成功。她昨天（8日）突然宣布已經離開TVB，回復自由身。

她說︰「今天起正式回歸自由人的生活，走回自己的道路。感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次，真是滿滿的回憶的。首先我的第一個代表作《蒲夜市》初嘗飲食主持，自己一個人就咁去咗台灣拍足2個星期！食足10個台灣夜市！真心好多都好好食㗎﹗《3日2夜》作為主持新手的我，因意外地變了一人主持，在拍攝中變相壓力很大...嗰陣真係好驚自己做得唔好又做得差，有一刻拍到忍不住哭了，自信心跌到谷底，最終多謝拍攝團隊的安慰，順利完成。」Jumbo又表示《港產旅行團》是一個她寓工作於興趣的節目，雖然拍攝時流了很多汗水，但很開心滿足。她又回憶拍攝《姊妹淘》時，真正學做主持，亦學會了很多扮靚知識；上《獎門人》玩遊戲時就發現了自己的力量。她表示︰「有幸參與過6套劇，好開心係最後參與拍攝嘅仁濟心短劇同《新聞女王》，都畀我一嘗未試過嘅角色。」

Jumbo續說︰「5年過去，雖然最後並沒有做到很亮眼的成績，但能成功的帶過歡樂畀大家也不錯啊？感恩給予機會的每一位導演監製，感恩每一位幫我接洽過工作的經理人同事，感恩能相遇一起開心工作過嘅台前幕後同事，最後要感謝一直follow我支持我的大家。不知道還會不會有機會再喺電視見到大家，唯有有緣再會啦﹗又一個寶貴的人生經歷過程，不知不覺原來在娛圈打滾了13年了，努力過盡力過無悔。」

（即時娛樂）