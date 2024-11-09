鍾鎮濤談廣州溫拿騷連環跌倒經過 與陳友齊被阿強剷低 (15:22)

導演徐克獲邀舉辦的導演專題展「徐克︰天馬行空的先驅」昨晚（8日）於西九M+戲院揭幕，活動同時慶祝他與製片人施南生共同創辦的電影工作室成立40周年。（鍾偉茵攝）

鍾鎮濤在溫拿的廣州演唱會上因地滑而跌在台上，陳友立即上前扶起他，譚詠麟見狀亦幫手扶鍾鎮濤起身，不料趕上前看的葉智強不小心跌一跌，踢到鍾鎮濤，鍾鎮濤再次跌倒，連累陳友齊齊跌坐台上。（資料圖片）

鍾鎮濤出席有份主演的1984年電影《上海之夜》4K修復版首映禮，太太范姜及大女嘉晴亦有到場。（鍾偉茵攝）

導演徐克獲邀舉辦的導演專題展「徐克︰天馬行空的先驅」昨晚（8日）於西九M+戲院揭幕，活動同時慶祝他與製片人施南生共同創辦的電影工作室成立40周年。

施南生在揭幕禮表示感觸，祝願每個人都有夢想。她說︰「1984年註冊電影公司，都是想為電影界做點事，沒想到就這樣過了40年，我們也仍在拍電影。大家都要用實際行動去實踐你們的理想，因為你不會知道結果如何。徐克近日與吳思遠導演飯聚，談的都是理想。他們的理想不是名利，而是希望為香港電影界做點事。」徐克致辭時說：「希望香港電影工業及香港的一切也會愈來愈好﹗我希望做些事令香港愈來愈好﹗」

張艾嘉、鍾鎮濤（阿B）及葉蒨文主演的1984年電影《上海之夜》在活動上舉行4K修復版首映，鍾鎮濤的太太范姜及大女嘉晴、許鞍華、林子祥、邱淑貞、杜德偉、余安安等均到場支持。阿B表示《上海之夜》是他最愛的作品之一，以前經常重溫，早前特別為4K修復版重新配音。他回憶︰「我當年是徐克執導電影《蝶變》的粉絲，當年主演《表錯七日情》和《青蛙王子》後，徐克導演找我合作，我十分榮幸，特意推掉工作，演他的電影。他對工作的要求高，轉數很快。」

談到他早前在廣州溫拿演唱會上與陳友、葉智強一同跌倒，阿B解釋︰「現場噴完乾冰後，地板有很多水珠，很滑。阿倫（譚詠麟）已提醒小心地滑，雖然大家有舞台經驗，但我和陳友前後跣低難以站起來，阿強走過來再剷低我們。我女兒將拍攝片段剪輯得似喜劇，其實當時那20秒非常緊張，幸好平安無事，變成精彩瞬間。」阿B表示腰部受了傷，已看醫生，沒有大礙。

（即時娛樂）