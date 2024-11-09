莊錠欣韓國出道回流香港 不介意負評立志歌影視展拳腳 (21:26)

莊錠欣（Elkie）回流香港發展好活躍，她早前推出了首張個人迷你專輯《#EK》共收錄4首作品，包括廣東歌《沒你在旁的後來》是她親自作曲，由小學同學為她填詞。她又為HOY TV飲食節目《馬田點食記 台灣篇》跟「百萬YouTuber」馬田拍檔做主持，同時出席音樂表演活動。

Elkie童星出身，拍過多部TVB劇集，12歲加入少女組合Honey Bees跟雲浩影（Cloud）同期。她迷上K-Pop，當年特別鍾意女團「少女時代」，常幻想自己也可以像「少時」在舞台上發光發亮。她追夢之旅展開，到韓國接受訓練，簽約當地娛樂公司，2016年起成為7人女團CLC其中一份子，是團中惟一的香港女生。5年的合作後，她退團尋求個人發展，先後轉戰北京與台灣，兜了一大個圈回到香港。Elkie希望讓大家重新認識她，不介意被負評她因為韓國發展失利才重返香港，期望可以歌、影、視三線發展。

她剛迎接了26歲生日，由9歲開始拍戲，在娛樂圈的資歷已17年！樂壇新人不斷湧現，Elkie不擔心競爭大，對自己多年的演出經驗和實力抱有信心。她也有留意本地女團COLLAR和Lolly Talk等，表示如有合適機會又各方面夾到，不排除再組女團。

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（即時娛樂）