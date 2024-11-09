苗僑偉避談明星足球隊「分家」 全靠周潤發教跑步保健康 (16:58)

苗僑偉早前被指弗過細他23年的袁偉豪，他直言沒有駐顏術，只是靠運動保持健康。（劉永銳攝）

林夏薇昨晚（8日）跟苗僑偉（三哥）一同錄影《獎門人台慶感謝祭》時稱十分開心，她說︰「我細個時已好鍾意三哥，但從來未同佢合作過，一直好期待有機會合作，今次就先玩遊戲，希望可以撈亂隊友玩，我好想同三哥一組。」苗僑偉表示來日方長，希望兩人能有合作機會。錄影時，林夏薇獲安排與苗僑偉玩「啜乒乓波」，苗僑偉盡顯男士風度讓她勝出，林夏薇開心地說︰「多謝三哥讓我﹗」

苗僑偉談到早前被指弗過細他23年的袁偉豪時說︰「我冇駐顏術，只係保持運動。發哥（周潤發）4年前開始教我跑步養生，我依家一星期跑4、5日，跑一個鐘就精神爽利。三嫂（戚美珍）都有跑，跑到腰骨同腳痛都好番，最重要係跑完食極唔肥﹗好彩撞到發哥呢個神仙打救我，如果唔跑步，我同三嫂都唔知變咗咩樣。好感恩遇到神仙﹗」

陳百祥（阿叻）另組「精裝明星足球隊」，並找來馬國明、林文龍及洪天明等加入，惹外界揣測他與曾志偉、譚詠麟不和而脫離「香港明星足球隊」，阿叻月初出席活動時表示沒不和，只是大家的需求不同。對於阿叻被指將明星足球隊「分家」，苗僑偉說︰「呢單嘢，我不願置評。我好耐冇踢波，因為一落場就忘我，依家骨頭脆易受傷，幾個月前同黃日華、明星足球隊練波時拉傷小腿，返屋企被老婆詐型，話我幾十歲仲踢咩波，要休養幾星期至康復，所以依家踢波都係可免則免。」

（即時娛樂）