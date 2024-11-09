區瑞強伊館騷開鑼 胡楓攜4曾孫合唱 彭皓鋒為胞姊招親 (18:01)

區瑞強昨天（8日）在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場《區瑞強全民共享同你有親演唱會2024》，請來胡楓（修哥）與他4位曾孫、麥潔文和女兒陳薔天、彭家麗和弟弟彭皓鋒任演出嘉賓。區瑞強與眾嘉賓為觀眾帶來一連串經典中英文歌曲。彭家麗與弟弟彭皓鋒合唱《從不喜歡孤單一個》及《Para Para Sakura》。兩人經常在內地姊弟檔登台，除了彭家麗演唱會，昨晚是他們在香港的首次同台演出。彭皓鋒更於台上為姊姊彭家麗向觀眾們招親，相當鬼馬。

麥潔文和女兒陳薔天合唱歌曲《初戀》時，貼心加入戲劇元素。麥潔文更向女兒「過兩招」，憶述當年為丈夫江華送上感謝卡而結緣，女兒表示「學到嘢」。麥潔文對女兒陳薔天的演出給予高評價，陳薔天表示與母親一同登台是從小夢寐以求的事。區瑞強自言也想有個女兒，覺得父女關係會很sweet，麥潔文爽快答應將女兒過契給他做契女。

胡楓和4位曾孫合唱《世上只有》，區瑞強直言非常難得：「修哥係香港行走嘅百年品牌，今次叫晒4個曾孫同台獻唱，我諗應該可以入健力氏大全！」修哥稱4位曾孫事前努力練歌，十分滿意他們的表現。曾孫們讚修哥是一位好太公，很關心他們，每逢有演出均會邀請他們。修哥表示如果他們喜歡，於演藝事業上會好好栽培他們，前提是遵從他們自己的意願。

（即時娛樂）