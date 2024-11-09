自駕德島｜郭珮文克服畏高 著小背心玩飛索吸睛 (19:38)

黎諾懿、陳懿德及郭珮文主持的TVB旅遊節目《自駕德島》今晚（9日）播映最後一集，3人從祖谷出發前往眾多戶外冒險者趨之若鶩的聖地。（TVB提供 / 明報製圖）

黎諾懿、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）主持的TVB旅遊節目《自駕德島》今晚（9日）播映最後一集，他們繼上集遊覽位於東北端的鳴門市及被譽為「日本秘境」的西部祖谷地區後，今集從祖谷出發前往眾多戶外冒險者趨之若鶩的聖地︰大步危和小步危，親親大自然之餘，同時參與冒險活動挑戰膽量。黎諾懿卸下「自駕達人」一職，換由猜輸包剪揼的德德擔任司機。諾懿笑指Juliana最醒目：「因為佢冇車牌，淨係做乘客，幾疏肝。」初中遠赴英國升學的德德表示不明白「疏肝」意思，諾懿無奈解釋一輪，稱是「舒服」的意思。當諾懿講解「大步危」命名的由時，德德再爆爛gag指可命名為「大步機」，並說是因為「有危自有機」，諾懿和Juliana聞言一片死寂，未有回應。

3位主持首站先體驗全長360米的森林高空飛索，德德再次猜輸成為「第一人」試玩，着陸時不但背面倒地，更玩到甩鞋。穿著貼身小背心的Juliana自爆畏高，邊行邊腳震震，但仍然勇敢挑戰。3人之後去到日本漂流聖地之一的吉野川挑戰激流，Juliana和德德穿上比堅尼上衣準備。挑戰激流期間，德德不斷高呼狂叫。3人又體驗淋瀑布，以天然呆見稱兼偶爾語出驚人的Juliana形容：「好似失戀喺街度淋雨咁。」德德則玩到甩掉了假眼睫毛，諾懿取笑︰「終於見識到女演員，由第一站開始甩少少嘢、甩少少嘢，甩到最後冇晒嘢，佢真係為呢個節目犧牲咗好多！」

消耗完體力，3人去食阿波牛醫肚，之後又駕車抵達「德島版京都」美馬市，Juliana和德德穿和服坐人力車感受道地傳統日式文化。他們又去到藍染工房，Juliana親手製作獨特圖案的藍染T恤送給「曾生」。

（即時娛樂）