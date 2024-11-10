衛詩雅梁雍婷韋羅莎 開香檳慶祝《破‧地獄》票房大收 (14:57)

許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康等合演的電影《破‧地獄》昨天（9日）上映，今早的票房已衝破1000萬。衛詩雅昨天與有份演出的梁雍婷、韋羅莎，以及導演陳茂賢分成兩隊，全日共出席33場謝票活動，並開香檳慶祝電影成績理想。衛詩雅感動得眼有淚光，她說︰「有這個成績，要歸功團隊合力，也要多謝觀眾，是大家做出來的﹗」

她被問到可有信心《破‧地獄》能打破香港華語電影票房紀錄時說︰「我不敢多想，順其自然。我很享受謝票過程，觀眾反應很熱烈，令我又喊又笑。觀眾被劇情感動落淚，然後見到我們出現變得開心。有些觀眾分享了一些私人故事，我們被感動得一起流淚。」衛詩雅透露向來理性的未婚夫入場觀看《破‧地獄》時哭得很厲害，也從電影中獲得反思。她說︰「他多謝我『超渡』了他，我感動到鼻酸。他已好好，現在結婚前被『超渡』了，我有信心他將來對我更好。」

梁雍婷表示《破‧地獄》有種超渡力量，像能幫助到很多人，能「超渡」觀眾的傷痛，令他們有勇氣繼續面對世界。她表示︰「最難忘遇見一位已看了4次的10歲男孩，他在謝票活動上舉手發問，更希望長大後入行發展。」韋羅莎透露導演在謝票期間不停收到恭賀短訊，仍能表現冷靜。她說︰「我能參與謝票活動，親身感受到票房不斷上升的驚喜。丈夫（舞台劇導演張銘耀）曾為衛詩雅上戲劇課、和她傾劇本，算為這電影貢獻，很開心我們能一起沾喜慶事。」

（即時娛樂）