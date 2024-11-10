蔡一傑上月開腦切除腫瘤 蔡一智透露胞弟近况 (16:06)

蔡一智（阿智）與太太周雪芳、蘇志威、黎瑞恩、邵美琪等，昨晚（9日）出席香港藝人高爾夫球協會的20周年慈善晚宴，不少藝人也以古裝扮相現身。（鍾偉茵攝）

蔡一智表示蔡一傑目前仍在休息，草蜢巡唱餘下的場次將延期舉行。（蔡一傑Ig圖片、鍾偉茵攝 / 明報製圖）

蔡一智（阿智）與太太周雪芳、蘇志威、黎瑞恩、邵美琪等，昨晚（9日）出席香港藝人高爾夫球協會的20周年慈善晚宴。蔡一智表示上月完成腦部腫瘤切除手術的胞弟蔡一傑（傑仔）目前仍在休養，未知康復期要多久。他說︰「不想給他壓力，我們正在籌備唱片，可以先專心做好唱片，他可以錄歌的。」阿智表示草蜢世界巡迴演唱會仍未完結，之前的三藩市站因不夠時間安排才繼續開騷，之後的美國、馬來西亞及大灣區站將延期舉行，最重要是傑仔身體健康。

他表示當日在美國得知傑仔患病後非常擔心，很多謝朋友們的關心和問候，目前最重要是讓傑仔專心休息，希望明年的草蜢40周年慶祝活動可如期舉行。談到傑仔得知患病時的心情，阿智說︰「都是他的原則，不想大家擔心。他很喜歡靚，一定要很靚仔才會出來跟大家見面，請大家耐心等一等﹗」對於查小欣指傑仔是「酒筲箕」，阿智表示︰「沒所謂，她喜歡說什麼就什麼，我不知道真假，相信她是出於關心。」阿智自言不煙不酒，待弟弟康復後，就約他一起跑步。

擔任了7年會長的黎瑞恩稱目前市道不好，她會盡力籌募善款捐予慈善機構幫助有需要人士。談到出席晚宴的嘉賓均以古裝扮相現身，黎瑞恩說︰「我上次穿古裝已是30多年前，拍攝古裝劇，感覺頗有趣。」

邵美琪化身「苗翠花」到場，直言重拾拍古裝劇感覺。她說︰「不知道會否再拍古裝劇，我很喜歡，覺得造型很靚，而且能天馬行空，沒有局限。」談到新劇《卧底嬌娃》中飾演其女兒的鍾柔美在煞科當日不捨落淚，邵美琪說︰「知道她不捨得，沒辦法，拍劇就是這樣，一班人剛開始熟絡、有了感情就要分開，她要接受這感覺。我們仍有聯絡，希望她將來舉行紅館演唱會，會請我及劇中爸爸關禮傑捧場。」

（即時娛樂）