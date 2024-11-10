AK自嘲下弦不介意MIRROR成員排位︰最重要兄弟們做到喜歡的事 (18:54)

AK認為最重要的是MIRROR各成員也做到喜歡的事，能在喜歡的領域發光發亮。（鍾一虹攝）

MIRROR成員江𤒹生（AK）今天（10日）一天走兩場，先與樂隊ROVER成員王希晉出席商場聖誕主題活動，之後再轉往亞洲國際博覧館參與MIRROR成軍6周年粉絲見面會。AK在聖誕主題活動上加入香港花式溜冰運動員鄺曉晴的表演，擺出帥氣甫士影相，令現場300粉絲尖叫。他說這天再接觸溜冰活動，勾起很多拍攝劇集《冰上火花》時的回憶。AK表示︰「我的平衡力不錯，可惜一直未有機會再玩這個運動。知道《冰》劇一些演員仍有溜冰和參賽，群組內的朋友也有邀請我、Lokman（楊樂文）、Ian（陳卓賢）一齊玩，但我常要工作，未能參與。」

AK預計下月聖誕節要在工作中度過，或會參與公開活動與粉絲見面。盧瀚霆（Anson Lo）想約MIRROR隊友開派對，AK笑言有機會實現：「最好MIRROR要在聖誕節一同工作，之後就可以開After Party。」談到他公開邀歌遭Ian派「檸檬」，AK說︰「他口硬心軟，相信時機成熟時，我們便會再合作。我明年的個人歌曲構思已定案，但我會繼續邀歌，隨時準備收到他的歌。」

有報道指MIRROR各成員的人氣有起跌，李駿傑（Jeremy）取代柳應廷（Jer）躋身「上弦」位置，AK表示︰「這種說法已講了幾年，我從來都是『下弦』，但不需要太介意，最重要兄弟們各自做到喜歡的事，在喜歡的領域發光發亮。」Jeremy日前飛往日本擔任東京國際音樂市場（TIMM）的壓軸表演嘉賓，AK說︰「我也替他高興，亦希望自己有機會到日本發展，下次輪到我去日本演出。」

首次單飛出騷的希晉稱心情緊張，感謝AK在後台鼓勵，陪他聊天分散注意力。他說︰「我要向AK學習，他口才叻，又有氣場，我們ROVER 4子很害羞。率先推出個人單曲？沒想過，怕有罪惡感。ROVER才成軍1年，至少要合力發展5年，打好基礎才想其他事。不過，我很想跟AK合作，很喜歡他的《黑之呼吸》。他彈電結他很有型，我會向他自薦合作。」

（即時娛樂）