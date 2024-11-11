劉德華驚喜現身 偕《焚城》團隊謝票 何啟華與兒時偶像同框感夢幻 (13:16)

阿Dee在謝票完結前，突然舉手問劉德華，會否再有機會跟他謝票？劉德華說：「你安排，我聽！」（大會提供）

電影《焚城》截止昨日（10日）為止，票房衝破2000萬，戲中演環保專家范偉立的劉德華，昨日驚喜現身戲院與一眾演員謝票，感謝大家支持香港電影及一班未來電影棟樑的新演員。華仔即場答應忠粉阿Dee（何啟華）邀請，13日（周三）再次現身與大家謝票。

剛忙完海外演唱會演出的華仔，昨日神秘現身戲院跟《焚城》團隊何啟華、梁仲恆、王敏德、周文健、林家熙、黃愷傑等合體。由於電影公司沒有泄露任何風聲，包括演員和觀眾對華仔出現不知情，直至他在觀眾席舉手發問期間，大家才發現他的身影，令所有觀眾尖叫，更為華仔忠粉阿Dee帶來驚喜，兩位「華Dee」終於公開場合碰頭。

華仔從觀眾席跑到台前與戲中隊友擁抱打招呼，Michael（王敏德）戲中角色上身跟華仔說："Are you losing your mind？"反應敏捷的華仔也以戲中對白回應他：「你玩完啦！」有備而來的華仔穿上寫上「焚城」的藍T恤，跟團隊穿上同一制服謝票。

華仔對向身邊的幾位新演員，跟觀眾說：「多謝你哋支持香港電影及我哋一班新嘅演員，佢哋就係我哋香港電影嘅未來！」雖然在戲中跟一班年輕演員演出的場口有限，有些甚至沒有同場演出，但華仔一直從劇組人員得知這班消防員，由開始練習到拍攝時過程和經歷，他說：「知道你哋嘅努力，非常好！你係我哋嘅未來！」

身為華仔忠粉的阿Dee，早前在社交平台曾發文表示，跟兒時偶像合作是夢幻的事。昨日跟偶像同場謝票，也令他驚喜萬分，他說：「第一日開工劉生已經嚟探班，直至我殺青嗰日，佢仲特登嚟送花farewell，自己都好感動，其實我到𠵱家見到劉生都好緊張，大家應該睇得出我有啲心慌意亂...我唔知自己講啲乜，好開心、好夢幻。我感受到前輩們好用心去做好香港電影，同埋知道想搵機會提攜我哋，畀好多機會我哋，好多謝劉生，希望我哋可以繼續努力，唔會令你失望。」

阿炳坦言可以和劉德華同框出現感驕傲，現場拍攝的時候見到劉德華好Nice，有時會講笑話問大家IQ題，紓緩緊張氣氛。Michael聽到用Nice形容華仔，即搞笑插嘴：「我覺得唔係好Nice嘅，成日鬧我（因為戲中係死對頭），不過佢話下次有機會搵我同Michael（周文健）一齊拍喜劇，仲可以英文對白，OK啦！」

Locker（林家熙）稱跟劉德華在現場見面，連同昨日應該只有2﹑3次，不過在現場聽到劉德華會找兩個Michael拍喜劇，醒目的他即把握機會自薦：「我都希望同劉生拍喜劇呀！」華仔表示無任歡迎，且透露其實這個戲收到第一個有關消防員信息的是Locker受傷，雖然腳傷仍繼續開工，表現敬業。

阿Dee在謝票完結前，突然舉手問劉德華，會否再有機會跟他謝票？劉德華說：「你安排，我聽！」華仔秒回令阿Dee感到驚喜，並約定劉德華11月13日謝票場見。

（即時娛樂）