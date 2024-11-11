王菀之明年2月紅館開騷 跟歌迷「合體」預告個唱或不換衫 (14:27)

相隔11年，王菀之（Ivana）宣布明年2月22日及23日再在紅館舉行《合體–王菀之演唱會2025》，優先訂購將於11月20日展開，公開發售日期為12月2日。

是次演唱會名為《合體》，Ivana表示這是入行20年的紀念騷，合體是20年來的創作路上的合體，也是表演者與觀眾的合體，這個世界孤獨一人，很難成就夢想，她說：「諗呢個名嗰陣，我會諗到好多合體，機械人合體啦，自我世界的合體，一個人奮鬥路上，第一件事就係要同自己嘅內在小孩合體，再同身邊嘅人合體，再同世界合體，由小的力量變大力量！

合體，一個交流，一個同理心都係合體，20年來創作路上，我少不了歌迷支持，我可以開演唱會唱嘅歌，全部由自己作曲，好幸福，全因有大家支持。舞台上表演者冇觀眾，形成唔到成功演出，今次邀請大家入場，再一次嚟同我合體，成就呢個20年紀念日。」

是次演唱會海報，不再在影樓拍攝，選景香港某角落，以非常純綷、直接、真實呈現開心笑著的Ivana，她說：「靈感係嚟自佢哋覺得我最近愛上攝影，重要係鍾意咗影黑白相，一個好簡單直接冇花巧嘅我。20年來我都試過好多唔同造型，唔同角色呈現係觀眾面前，有唱歌嘅我，電影嘅我，舞台劇嘅我，或者卡通配音嘅我，全部合體就係一個簡單，同大家一樣生活喺同一個城市入面嘅王菀之，同各dreamer努力奮鬥。𠵱家咁多朋友仔鍾意打卡，我哋諗緊係咪玩個合體遊戲，你搵到我喺邊度影呢張海報，影番同一個位，Ig上面tag番我，我或者送份禮物畀你。」

今次演唱會，Ivana表示會有非常多突破，她說：「通常演唱會都會準備最少6至8套衫，由於我好想專注送好多歌同大家分享，咁珍貴兩個幾鐘，終於可以紅館見面，我唔想有一刻唔係同大家一齊，今次想突破唔換衫，如果喺演唱會之前，畀大家見晒啲衫，好唔好？入場之後就合體！不如等歌迷揀啦，寧願我唱多幾首歌，定係想我去換衫？」

Ivana現時第一件事要突破的，是唱什麼歌的鬥爭：「原來我不經不覺創作咗200幾首歌，好多歌都唔想放棄，好想唱，開咗10次會都未揀到歌，𠵱家一共50幾首係大家都唔想放棄，音樂總監就反問，咁係咪呢個不可抗力之下，我哋要提早6點開場？」

（即時娛樂）