COLLAR推首張EP 拍MV考演技 芯駖繼續性感 Marf唔怕造型「炒車」 (15:27)

Ivy在MV內的短褲造型同樣性感，她說：「條褲短到應該出唔到街，不過鏡頭好就我，影唔到。」（鍾偉茵攝）

COLLAR的MV造型屢被批「炒車」，對新MV造型又可有信心？Marf說：「見仁見智啦！我就好鍾意，覺得好正！」（鍾偉茵攝）

COLLAR成團差不多3年，終於推出首張EP《Unit 1201》，當中首次挑戰全中文及全英文歌詞；4首新歌赴越南拍攝，眾成員大考演技，隊長沈貞巧（Gao）自詡在MV內的奸笑表情，似足無綫視后楊茜堯，副隊長李芯駖再次挑戰性感尺度，邱彥筒（Marf）對惡女造型有信心無懼再被批「炒車」。

7位成員表示完成演唱會後，便籌備新碟工作，加上錄音和排舞要1個月內完成，絕對是十月懷胎，各成員加入很多想法，包捨Road trip這個概念，亦參與創作歌曲前的intro，填詞人鍾雪瑩及Serrini（梁嘉茵）根據各成員想表達的故事寫歌曲內容，亦首度挑戰全中文及全英文歌詞。

新歌《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》及《HOME RUN》4首MV中，更各自演繹不同角色大考演技，芯駖說：「我要演加油員，大家都鍾意公路電影，所以MV有呢個元素，大家都有角色同故事線，好似一部微電影感覺。」Gao表示隊友均要發揮演技，當中她有一場被追捕戲分，要挑戰演回頭奸笑，她笑道：「我覺得自己有啲似楊怡（楊茜堯），睇完覺得自己有啲似《宮心計》奸妃feel，不過我出道時已經講好想試拍宮廷劇。」

陳泳伽（Winka）表示最難忘是要在跑步機上跑足1個鐘，她說：「真係差啲跌，雖然要着厚底鞋跑，不過都頂得住。」

新歌MV遠赴越南拍攝，眾人也認為雖然短短10日，但過程難忘，Marf說：「我哋分別到美奈及胡志明市拍攝，美奈環境好靚，拍到公路電影感覺，我哋仲玩滑沙，全部人曬到黑晒。」蘇雅琳（Ivy）則說：「我冇曬黑，因為這幕我飾演司機，但冇國際車牌，所以副導演做我替身，睇住佢著住我件小背心迫爆，我全程只坐埋一邊飲嘢唔使曬太陽。」許軼（Day）大讚當地拍MV舒服，她說：「有日最早出車但最遲拍，竟然準備露營車有得瞓覺，我瞓咗足足4個鐘，仲瞓得多過喺酒店。」

COLLAR以往被批MV造型「炒車」，對新MV造型又可有信心？Marf說：「見仁見智啦！我就好鍾意，覺得好正！除了嘗試美式復古風造型，自己最鍾意同覺得最試到大家的底線，就係歌曲《HOME RUN》，無論化妝、髮型及飾物，都玩得比較大膽，大家個樣都好惡。」

搣甩可愛風的王家晴（Candy）表示滿意造型多變，芯駖亦指嘗試被雷劈髮型亦從未試過，覺得有型，眾成員異口同聲表示芯駖造型是隊中最性感，她說：「今次道門又開大咗少少，覺得心靈愈來愈廣闊，我都唔知係咪最盡，都係交畀造型師，不過Winka話日日𥄫住我，聽到佢咁樣講，令我有啲驚。」Ivy短褲造型同樣性感，她說：「條褲短到應該出唔到街，不過鏡頭好就我，影唔到。」

（即時娛樂）