車經節目衝出亞洲「恨駕到德國」 李靖筠讚周家怡唱歌叻 (16:22)

由周家怡、李靖筠（Gladys）主理的網上平台《恨駕女團》，繼早前衝出香港「恨駕到大阪」，日前更衝出亞洲「恨駕到德國」，為了慶祝這次出征，家怡誠邀周國賢，為《恨駕女團》節目創作主題曲《恨嫁恨嫁恨恨駕》，家怡及Gladys更於德國拍MV，認真有heart。

家怡表示這次機遇，緣於她之前跟周國賢合作拍劇，2人合唱《無人之境》，之後又邀請了周國賢為《恨駕女團》任一集嘉賓，她說：「拍緊嘅時候，我哋嘅『枉阿姐』就話不如寫隻歌畀我哋《恨駕女團》做主題曲，又估唔到周國賢好好應承咗。我哋有common friend就係小克，周生即刻話搵不如搵小克填詞，小克又好好，又好了解我同Gladys，就寫咗呢隻歌，搵咗高佬監製，因為之前《無人之境》都係高佬監製，成件事順利完成咗，好多謝佢哋。」

問到唱歌錄音經驗豐富的Gladys，有否「指導」一下演員出身的家怡，Gladys大讚家怡唱歌叻，她說：「家怡唱歌好叻㗎，同埋我哋分開錄，冇乜機會交流唱歌方面嘅嘢。」家怡亦表示唱歌「經驗豐富」，她說：「之前《導火新聞線》插曲有唱過，之後有套微電影《母親和我的小事》又錄過一隻歌，啱啱又有一隻係同周國賢合唱，冇記錯今次應該係第4次。」

家怡自言喜歡唱歌，又謂入錄音室錄歌感覺很好玩，為了這次錄音，她特別找唱歌老師上堂，她說：「教我點樣用聲，費事出嚟效果唔好嘛。」她謂最難是用聲音表達情感：「其實同演戲有啲似，因為演戲都係情感嘢，但係點樣再運用多少少把聲表現個情緒，而又可以融匯一齊，呢個我覺得係好好玩。」

MV中，家怡坦言最喜歡Gladys拋花球的一幕：「佢拋花球畀我接住，我覺得個畫面好靚，同埋顏色好鮮艷。」

（即時娛樂）