Alton完成19場舞台劇感不捨 「蛋白粉」撐偶像包場 (16:39)

王智德首次演出舞台劇，前晚完成第19場演出，他坦言感不捨，同時他的粉絲日前包下其中一場舞台劇力撐偶像。（大會提供）

由「鬼王」潘紹聰炮製的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版，前晚（9日）完成19場演出，圓滿落幕。尾場雖遇上3號風球，仍無阻觀眾到來捧場，更有不少王智德（Alton）粉絲冒雨在場外為他打氣。

度過了3星期演出，終於完成19場的演出，潘紹聰（Edmond）即場帶來喜訊，明年會繼續開騷，談到今次演出感受，他說︰「好感動，冇諗過反應咁好，監製阿德同我講，不如再做呢件事，我當然撐佢，今（前）日宣布呢個好消息。（想作長線發展，如去年所說，每年一騷？）當然啦，儲咗2年經驗，我哋好有信心。」

首次演舞台劇的Alton演出後表示，好享受今次演出，他形容如度過一段「蜜月期」，他說︰「好似完成咗個Honey Moon，過程同結果，感覺上冇太大分別，就係好簡單、好純粹嘅感受。見到大家今晚（指尾場）盡力去做，好開心，因為舞台劇唔係1、2個人就做到，係一班人為咗一個目的而去完成，只有團體生活先會發生，呢份感受好溫暖。（不捨？）當然唔捨得，但呢個唔捨得，要係唔捨得嘅時候捨得咗佢，留喺最靚嘅時候結束，都係一種美。」Alton的Fans十分支持他，日前包下其中一場舞台劇，眾Fans更拉起橫額，場面熱鬧。

至於嘉盈（王嘉盈）同樣表示不捨，她說︰「本來諗咗大堆說話，想喺社交網分享，但最後原來自己最大感受係離別，自己唔係好識得接受離別。因為要跟自己喺劇中角色小雲離別，同埋跟其他角色離別，諗起大家最後一次見面就好唔捨得，認識到這個團隊嘅每一位，是我今年最幸運的事。」

《一樓一會》最後一個星期演出，先後邀請周國豐、楊樂文、何啟華、陳俞希、導演何爵天等上台分享。至於Alton的MIRROR隊友更拉隊來捧場，包括盧瀚霆、江𤒹生、陳瑞輝，連經理人花姐（黃慧君）也來湊熱鬧。至於其他到場的嘉賓，則有黃又南、Marf@COLLAR（邱彥筒）、凌文龍、許賢等。

（即時娛樂）