許靖韻巡唱由頭站喊到尾站 獲歌迷推介 偕同事歎燒鵝瀨 (17:36)

今年4月，許靖韻（Angela）於內地舉行巡迴音樂會，首場的廣州站，Angela已經爆喊，估不到日前的尾站東莞場，Angela又再爆喊，認真「由頭喊到尾」。

Angela表示今場十分感動，因為這次跟觀眾距離十分接近，她說：「近到坐第一行嘅觀眾講嘢都聽到，好難得個舞台同觀眾、歌迷咁近距離，大家成個感覺係同佢哋好close，佢哋每一個樣我都睇得好清楚。」

當全場大合唱時，Angela感動得淚如雨下，她說：「第一個感動位係唱《別為我好》，因為今次我除低咗一邊耳機，咁近距離，聽到佢哋唱歌聽得好清楚，《別為我好》同《謝謝對不起》佢哋一齊大合唱，同埋因為我冇諗過《情歌之後》都全場大合唱，嗰個大聲程度係大過《別為我好》，忍唔住喊咗出嚟。」Angela坦言沒想過這場會喊，更因為這是今年最後一場，特別穿上紅色衫，希望以開心心情作總結，她又感謝歌迷，她說：「多謝茶茶們（歌迷暱稱）每一站為自己準備唔同嘅應援物同打卡點，仲會開騷前喺場館外，設立應援物交換點，好sweet。」

雖然完成尾站，但Angela已自爆明年計劃：「同茶茶們暫別音樂會舞台，2025年會再開，希望快啲公布日子，嚟緊都有好多唔同嘅舞台演出機會，到時會同大家再見。」

此外，大量歌迷留言給Angela，叫她一嘗東莞燒鵝瀨，開騷前Angela特別找同事「撲」了一碗，她說：「因為完騷就即刻走，要開騷前食，我哋係全體﹑係全體同事都一齊食燒鵝瀨，大家都覺得超好食，我都係第一次食東莞燒鵝瀨，好好食，係好唔同嘅，嗰個粉係好唔同。」

（即時娛樂）