「媽妹」姊妹情深全因一個「義」字 肥媽憶亡夫淚如雨下 (17:21)

肥媽（Maria Cordero）與黑妹李麗霞將於12月13日至14日，假伊利沙伯體育館舉行「媽妹笑住唱 Part 2」演唱會，「媽妹」和HOY TV主播俞詠文（Angela）暢談多年姊妹情。

肥媽憶述很多年前，黑妹打電話給自己邀約合作：「我當時都未識佢，佢打電話嚟話佢有一場騷想我唱，但係畀唔到我價錢，當時我見到佢一個女人帶住個女，咁有膽量，我二話不說就話好，之後就做咗好朋友喇! 之後到我老公叫我打高爾夫球，我覺得好悶，死都唔肯打，跟住有一次同黑妹去登台，佢叫我唔使理咁多，攞支棍毆落個波度，真係打到喎，我老公喺現場拍手掌，由嗰下開始，我先開始打波，我老公惜到佢燶，之後我就經常同老公打波，尤其係佢離開前嗰3年，所以黑妹係唯一一個叫得到我打波嘅人。 」

講到2人首次合作演唱會，肥媽說是天注定：「當時個檔期本來係Joe Junior開演唱會，點知阿Joe突然心臟病入咗醫院，黑妹就打畀我希望我同幾個人夾分做個騷，但當時我啱啱做完紅館演唱會，所以拒絕咗，點知我老公一知道，就叫我一定要幫黑妹，點可以唔幫佢㗎，所以有咗第一次嘅《黑媽媽演唱會》，我想講嘅係，如果我老公走咗嗰幾年，冇黑妹姐陪住我嘅話，我已經癲咗喇! 」

黑妹亦表示和肥媽姊妹情深原因，都是因為一個「義」字：「喺疫情期間冇嘢做，就返咗去內地，點知唔夠半年，肥媽就不斷Call我，叫我返嚟香港，我話落到嚟都冇嘢做，冇工開，佢就話我包你有工開，仲包你紅㖭呀﹗ 」

肥媽說時淚如雨下：「佢一返到落嚟，我就即刻開咗個網上節目一齊做，做節目可以令我平靜，照顧老公嗰幾年，冇壓力就假嘅，樣樣我都要親力親為，佢200幾磅，我日日抱佢去廁所，去冲涼，佢一離開，我就坐足2個月輪椅，完全行唔到路，冇咗老公嗰段日子，黑妹就成日陪住我，嗰一關真係好難捱...」

肥媽老公臨終前，亦交託黑妹睇住老婆：「當時喺泰國打波，肥媽老公同我講，知道自己時日無多，叫我記住睇住佢，當時我都喊咗出嚟，𠵱家轉眼間過咗好多年，佢哋仍然好愛對方，有冇人黐線到到4年結一次婚㗎，仲要有造型，你話呢件事係咪好浪漫先？」

（即時娛樂）