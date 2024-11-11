《酒醉羅曼史》爆笑氛圍獲好評 金世正搵命博 喜劇女王唔怕被定型 (17:49)

李鍾元《酒醉羅曼史》還有愛情、包容、理解、友誼等不同元素，是一部適合喝著冰啤酒看的好劇。（Viu提供圖片）

金世正經常演樂觀積極角色，今次她以熱情賣酒女王登場，讓不少觀眾人擔心她從此被定型。（Viu提供圖片）

《社內相親》金世正與《夜晚開的花》李鍾元合演的Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」緊貼劇集進度。

《酒醉》講述前特種部隊成員蔡龍珠（金世正飾）轉行後，擔任志尚酒業的釜山分店主管長達6年，某天她突然接獲通知，由她主理的分店將與慶尚南道地區合併！為了守護團隊，龍珠前往總公司了解，卻被告知只要贏得釀酒大師尹珉主（李鍾元飾）的青睞，讓他與志尚合作開發新產品，就有機會拯救釜山分店，珉主本身是超敏感人士，習慣與人保持距離，但是他卻看到龍珠內心的傷痛，並願意主動接觸。

《酒醉》以輕鬆搞笑氛圍獲好評，劇中龍珠為確認珉主安危，竟然親身在窗外游繩降落，她亦數度展現前特種部隊、「超級英雄」般的敏捷身手，例如與盜賣產品經銷商肉搏、為了追回拖欠款項上演飛車追逐，非常不惜身，但是她搞笑演技和獨特清爽魅力，成功為劇集加分。

過去金世正經常演樂觀積極角色，今次她以熱情賣酒女王登場，讓不少觀眾人擔心她從此被定型，對此她坦言：「我認為演戲是一步一步走下去的，你可能會認為這是重覆的角色，但是如果你仔細觀察，就會發現角色都不一樣，我不會擔心、也不會不耐煩，當我這樣想的時候，我積極的一面就會自然地展現出來，我所演繹的特種部隊，也會有所不同，我希望沒有失去『浪漫喜劇女神』的稱號。」

李鍾元亦表示：「除了啤酒的故事，《酒醉羅曼史》還有愛情、包容、理解、友誼等不同元素，這是一部適合喝著冰啤酒看的好劇，就像啤酒一樣可以讓你精神煥發。」

（即時娛樂）