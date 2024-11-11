林奕匡化身巨大松鼠快閃鬧市 街頭Busking宣傳新歌 (19:34)

已為人父的林奕匡（Phil）為囝囝Darrien創作新歌《搖籃下的歌》。為延續MV情節，Phil上周六（9日）打扮成巨大松鼠，快閃銅鑼灣、旺角鬧市Busking，引來不少觀眾及Fans圍觀。

《搖籃下的歌》MV講述一隻松鼠冒險故事，到最後牠除下頭套，揭露松鼠的身分正是Phil本人。為延續這趟冒險旅程，Phil再次穿起松鼠裝束，將它從MV帶到現實，走入銅鑼灣及旺角鬧市快閃Busking。「松鼠爸爸」Phil說：「想將呢隻MV主角松鼠仔，介紹畀大家認識，佢喺MV入面攀山涉水、周圍探險。其實就好似我哋做父母咁，何嘗唔係要攀山涉水，照顧好自己嘅仔女呢？我今次Busking就係想帶住呢個咁有意義嘅message，送畀天下間嘅父母同埋佢哋搖籃下嘅 BB。」

Busking當日懸掛1號風球，無阻活動進行，Phil感恩說：「天公造美，天氣好好！咁啱銅鑼灣呢度又有一個mascot活動，我著住呢一身松鼠mascot嚟呢到真係好適合。」Phil以充滿正能量的歌曲《一雙手》為現場觀眾打氣；其後演繹《搖籃下的歌》，現場不少父母攜同孩子觀賞，Phil也送贈「松鼠」糖果予觀眾，更與他們合照，場面溫馨。

Phil分享跟囝囝最近互動，現時已2個多月大的Darrien，愈來愈多表情反應，他舉例當自己在 Darrien面前演唱歌曲時，更會隨歌聲搖擺、露出笑容，十分可愛。

（即時娛樂）