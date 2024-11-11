得寵先生｜鄭丹瑞首次謝票落淚 Amy被狗狗索吻超幸福 (19:46)

由鄭丹瑞（旦哥）與盧慧敏（Amy）主演的寰亞電影《得寵先生》，前日（9日）與香港愛護動物協會（SPCA）於將軍澳康城的戲院，舉行兩場「狗狗友善慈善放映會」，逾百位觀眾帶寵物狗排排坐看戲，SPCA會長傅明憲身體力行，帶同3隻愛犬撐場。2位導演兼編劇李志偉和何英毅、旦哥、Amy、SPCA代表Jenmon、狗演員Little的主人Suki等，親身到戲院謝票和分享，還感動到熱淚盈眶。

旦哥一度哽咽：「香港拍電影已經好難，仲要揀個咁難嘅題材。但正正就係難，香港電影愈難愈唔忿氣，先至會有大大小小嘅電影產生。」工作人員遞上紙巾，他說：「好少可謝票謝到咁鬼樣！」他續說：「最感動係『人寵共融』，我嘅電影可以做到，大家帶住心愛嘅毛孩，好enjoy咁睇咗107分鐘，多謝大家！」觀眾席有狗吠了兩聲回應，旦哥笑說：「我明，你係話『唔好客氣』！」

唐狗演員Little早前因病去世，主人Suki表示好開心在電影裏再見到Little，她感謝拍攝期間，團隊對Little的照顧和愛護。

Amy受訪時說：「我一入戲院，見到人狗同場嘅畫面已經眼濕濕，因為拍呢部電影最大嘅信息係平等對待生命，所以見到大家一齊坐、一齊睇戲，真係將毛孩變成家人，我好感動！」

旦哥說：「我做過無數次其他電影嘅謝票，每次我都好興奮，希望令現場氣氛高漲。但今次，係第一次，工作人員要遞紙巾畀我抹眼淚。狗同小朋友係最難拍，導演連跨兩個難關，我有幸同佢哋一齊走過難關，完成呢件事。然後見到製成品，有毛孩有主人一齊睇、一齊拍手掌，同喜同悲，係我最大最大滿足感。」

本身對狗毛敏感的旦哥說：「我所有嘅敏感，都唔及我嘅滿足感！」還說：「我契仔帶咗狗狗入場睇，佢話狗仔好似識睇字幕，好認真咁睇戲，個畫面好美麗。」Amy補充：「我哋同觀眾都眼濕濕，證明呢個畫面真係好有溫度。」旦哥點頭贊成，說：「證明我哋做啱咗！」

散場後戲院內更熱鬧，不少主人都帶埋狗狗跟Amy合照留念，超愛動物的她來者不拒，甚至抱起小狗和蹲在地上跟大狗合照，狗狗對她亦非常熱情，狂舔她下巴和臉龐索吻，Amy好享受，興奮高呼：「我第一次畀咁多狗錫錫，今日真係好幸福呀！」

有觀眾完場跟旦哥表示代入了他演的「佳叔」角色，甚至忘記他在演戲，旦哥說：「我實在有努力過！好想大家睇到嘅唔係鄭丹瑞，而係角色，一個獨居老人。戲中有一句對白令我特別心痛『連人我都唔要做朋友，做乜同狗做朋友？』一個老人家去到咁蒼涼，所以我哋都要留意身邊嘅老人家，打個電話去關心佢！」

Amy亦表示因為這部電影，才接觸關於獨居長者的問題，她說：「香港人無論咩年紀，都好似缺少咗表達自己嘅習慣，然後就有誤解。《得寵先生》除咗係一部講流浪動物嘅電影之外，仲係講每一段關係，都應該多啲溝通、了解和包容。」

（即時娛樂）