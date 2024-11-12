由不認識到組Band追音樂夢 ROVER爆喊感激粉絲支持 (12:51)

樂隊ROVER今年2月29日正式出道，至今已250多天，早前於尖沙咀舉行Fans Club聚會，現場近200粉絲出席，4子感謝不少樂迷由參賽造星一直支持，同時亦感謝經理人寶姐照顧，陪伴走過低潮，承諾會努力及聽話，最後4子爆喊淚灑舞台，真情流露。席間，寶姐亦大爆4子秘密及陋習，將ROVER的Band房實况毫無保留搬到台上，毋懼脫粉。

是次聚會歷時逾3小時，先有經理人寶姐大爆4子黑圖及陋習，笑言Fans睇完可能會脫粉。而被揭發陋習包括：Band房內亨仔在電子琴上留下染血紙巾、各人飲完遺下大大小小的膠水樽等，以及各人黑圖，寶姐也透露了4人完成比賽後，等待公司安排到組Band心情的起跌及困難。

隨即在ROVER準備唱出出道歌《秒速8公里》時，作為隊長的Kim已忍不住眼泛淚光說：「呢首歌對我哋嚟過好重要，好代表到我哋一開始，開始我哋冇咩名氣，可能到𠵱家都冇咩名氣，但好多謝你哋（Fans）唔介意，好無私由造星支持我哋到𠵱家。」希晉坦言每次唱《秒速8公里》，腦裏就好像走馬燈一樣，重現由造星到組Band畫面，而眼淺的亨仔同時亦受到感染，感觸至眼濕濕。

ROVER由4位不認識，音樂底子也不特別深，到走在一起學作曲學夾Band，一起追尋音樂夢，沿路並不容易，但他們互相扶持鼓勵，終於走過各人最迷惘時間，好像希晉分享時，便爆喊道出在《造星5》進入10强時，因給予自己過大壓力，終日以淚洗面，說：「嗰時好驚做唔好，好大好大壓力，由細到大好少畀人讚，但到𠵱家我有粉絲、兄弟、寶姐陪身邊，我之前唔識表達情緒，但係我覺得入咗ROVER之後，我好開心，覺得𠵱家喺我人生入面最開心時候。」

Fans聲言會力撐他們膺新人獎，Jason覺得獎項先不說，但要感謝3位兄弟，因為加入ROVER，是讓他夢想邁進一大步，說：「自己最大夢想，就係一直以樂隊玩音樂到老死，加入咗ROVER就實現呢樣嘢，邊玩邊搵錢（寶姐：你搵到錢咩？）（現時）未搵到啫！」場面搞笑又溫暖。

ROVER喊包擔當亨仔，他先代表ROVER再次多謝寶姐包容及照顧，亦多謝公司給予他們成為樂隊的機會，亦再次答謝粉絲，同時亦答應會繼續努力，答應大家：「我哋會生性」。

ROVER獻唱最後一首歌曲《小伙子》時，借歌寄意集體爆喊，縱使面對未知的未來，仍然抱着堅持自己最大的理想，尤如樂隊ROVER的隊名一樣，繼續漫遊、探索音樂不同的未知領域。表演完結後，ROVER與在場粉絲合照簽名，聚會在溫馨感動下結束。

（即時娛樂）